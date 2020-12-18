聽新聞
test
0:00 / 0:00
貓奴福音！下雨天也要美美噠 撐藝術家橫尾美美的貓咪傘
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美（Mimi Yokoo）合作，推出「Meow」系列服裝、雨具，顧名思義是以喵星人作為靈感，鮮豔的作品透過經典密褶的呈現更顯生動活潑，一掃陰霾下雨天，帶來亮麗好心情。
ISSEY MIYAKE與橫尾家族合作的淵源，從橫尾美美的父親橫尾忠則開啟，橫尾忠則和ISSEY MIYAKE合作服裝秀邀請函設計，歷時超過20年，最新一季2021春夏系列線上服裝秀的邀請函，仍是出自橫尾忠則之作；而橫尾美美這次是第三度與me ISSEY MIYAKE共同打造既寫實又夢幻的異想世界，讓貓奴為之傾倒。
為了更貼近藝術家的原創作品，me ISSEY MIYAKE如實將畫作原始色彩轉印至服裝上，並推出兩款特別色，包括藍色與灰色，擷取了下雨天的乾淨、寧靜，並且讓豐富而栩栩如生的畫帶來愉快視覺。「Meow」系列包括「石榴和貓（La grenade et le chat）」、「暹羅貓和蝴蝶（Le chat siamois et les papillons）」兩幅作品，不只在經典密褶上的時裝體驗穿著畫作的樂趣，me ISSEY MIYAKE同步推出了披肩、手提包和雨具，讓連日的雨天變得輕快，也滿足貓奴的蒐藏情懷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言