貓奴福音！下雨天也要美美噠 撐藝術家橫尾美美的貓咪傘

me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美(Mimi Yokoo)合作,推出「Meow」系列服裝、雨具,顧名思義是以喵星人作為靈感,鮮豔的作品透過經典密褶的呈現更顯生動活潑,一掃陰霾下雨天,帶來亮麗好心情。

ISSEY MIYAKE與橫尾家族合作的淵源,從橫尾美美的父親橫尾忠則開啟,橫尾忠則和ISSEY MIYAKE合作服裝秀邀請函設計,歷時超過20年,最新一季2021春夏系列線上服裝秀的邀請函,仍是出自橫尾忠則之作;而橫尾美美這次是第三度與me ISSEY MIYAKE共同打造既寫實又夢幻的異想世界,讓貓奴為之傾倒。