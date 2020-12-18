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貓奴福音！下雨天也要美美噠 撐藝術家橫尾美美的貓咪傘

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供

me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美（Mimi Yokoo）合作，推出「Meow」系列服裝、雨具，顧名思義是以喵星人作為靈感，鮮豔的作品透過經典密褶的呈現更顯生動活潑，一掃陰霾下雨天，帶來亮麗好心情。

ISSEY MIYAKE與橫尾家族合作的淵源，從橫尾美美的父親橫尾忠則開啟，橫尾忠則和ISSEY MIYAKE合作服裝秀邀請函設計，歷時超過20年，最新一季2021春夏系列線上服裝秀的邀請函，仍是出自橫尾忠則之作；而橫尾美美這次是第三度與me ISSEY MIYAKE共同打造既寫實又夢幻的異想世界，讓貓奴為之傾倒。

為了更貼近藝術家的原創作品，me ISSEY MIYAKE如實將畫作原始色彩轉印至服裝上，並推出兩款特別色，包括藍色與灰色，擷取了下雨天的乾淨、寧靜，並且讓豐富而栩栩如生的畫帶來愉快視覺。「Meow」系列包括「石榴和貓（La grenade et le chat）」、「暹羅貓和蝴蝶（Le chat siamois et les papillons）」兩幅作品，不只在經典密褶上的時裝體驗穿著畫作的樂趣，me ISSEY MIYAKE同步推出了披肩、手提包和雨具，讓連日的雨天變得輕快，也滿足貓奴的蒐藏情懷。

me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴雨傘10,200元、石榴雨衣18,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴雨傘10,200元、石榴雨衣18,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
暹羅密褶高領長袖上衣10,600元、暹羅褶包（小）4,200元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
暹羅密褶高領長袖上衣10,600元、暹羅褶包（小）4,200元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴密褶高領短袖上衣9,600元、石榴褶包（大）7,200元、石榴絲巾4,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴密褶高領短袖上衣9,600元、石榴褶包（大）7,200元、石榴絲巾4,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
暹羅密褶高領長袖上衣10,600元、暹羅褶包（小）4,200元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
暹羅密褶高領長袖上衣10,600元、暹羅褶包（小）4,200元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴雨傘10,200元、石榴雨衣18,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
石榴雨傘10,200元、石榴雨衣18,600元。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供
me ISSEY MIYAKE與藝術家橫尾美美合作，推出「Meow」系列服裝、雨具。圖／me ISSEY MIYAKE提供

藝術家 喵星人

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