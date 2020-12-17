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莫斯科芭蕾舞團員已至檢疫所 僅經紀人留原飯店

聯合報 / 記者陳惠惠鍾維軒／台北即時報導

俄羅斯莫斯科古典芭蕾舞團今又有4人確診，後續演出全取消，團員今晚被送到集中檢疫所。因有部分團員表達不滿，移置過程一波三折。台北市衛生局長黃世傑表示，約半小時前，已有23人前往安心檢疫所集中檢疫，因要採梅花座，車輛送返回後就再送其餘20人過去。

黃世傑說，目前僅有美國籍經紀人因明天要搭機返國，目前暫留在福華飯店，至於能否搭機、如何搭機要看中央討論結果。

至於其他須居家隔離的團員，黃世傑坦言，他們要返國恐也不太容易，目前看來，要本月20日以後才有機位，但因他們是居家隔離者，能否出境、如何出境，都要看中央。

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