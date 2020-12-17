PornHub刪千萬部影片 數位女力聯盟：被害人創痛未結束

全球最大色情網站PornHub日前遭踢爆充斥著強制性侵、偷拍、兒童色情、性剝削等未得同意遭散布的性私密影像後，各大信用卡公司及支付平台陸續終止合作，迫使PornHub在昨（16）日施行新政策，移除1000多萬部影片，僅保留合作的內容供應商和模特兒計畫影片。社團法人台灣數位女力聯盟（Women In Digital Initiative，WIDI）對此保持審慎及憂慮態度，並指出「性別暴力數位化流傳」的新興犯罪態樣方興未艾，被害人的創痛，仍未能看到止傷復原的曙光。

數位女力聯盟指出，PornHub雖一向以合法自詡，但先前官方政策消極與未能落實的結果，致使性侵、性剝削，或未得同意的性私密影像得以讓犯罪者猖獗地上傳、發送，造成無數被害人反覆深陷於被侵害、被觀看、被轉傳的創傷迴圈，雖如今PornHub大刀闊斧地刪除了上千萬部影片，但未來其政策規範會否能確切落實、受官方認證的藍勾帳號是否也可能涉及不法內容的流傳，都仍需持續關注。

數位女力聯盟說，就真實現況來說，PornHub的措施顯然無法徹底改變「性別暴力數位化流傳」問題。台灣數位女力聯盟指出，原先偏好觀看這類不法內容的網路使用者，大可逕自轉移陣地到xvideo、85porn等更缺乏自律機制、更難以監督制裁的合法或非法色情網站，無數被害人所承受的傷害並不會終止。

因此，數位女力聯盟呼籲聯合國婦女署應儘速正視「數位性別暴力」的現況，未來應透過撰擬「消除對於婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的一般性意見，敦促各國政府對於境內色情網站主機業者應採取相類的規範措施，並進行跨國間的數位性別暴力防治合作。

與此同時，我國也不能落後於國際趨勢，數位女力聯盟說，除應積極參與跨國合作及犯罪打擊作為外，更迫切需要的是加速訂定「侵害個人性私密影像防制條例」、重新調整「兒童及少年性剝削防制條例」，透過法律規範嚇阻犯罪趨勢，也應更進一步加強對於網路使用者的教育宣導，才能從根本遏阻性別暴力影像數位流傳現象。