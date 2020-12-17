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林書緯RALPH LAUREN耶誕穿搭 簽名照交換禮物竟被嫌棄

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供

POLO RALPH LAUREN推出2020 Holiday假期系列的全新小熊圖樣，也同步展開布章訂製服務，林書豪的弟弟林書緯一身紅、綠配，以帥氣的大紅色外套帶來搶眼存在感，「這件羽絨外套是RLX系列，也是品牌的頂級運動新品，表現運動員的時尚，因為是耶誕節所以搭了綠色的經典熊毛衣，加上紅色徽標點綴的黑長褲，很帥。」

林書緯表示小時候家裡比較省，不會有耶誕樹，現在喜歡節慶的儀式感，會在家裡自己布置一棵耶誕樹，「耶誕節一定要交換禮物，和家人交換正常的，朋友可能就是好笑的禮物。」他坦言曾經收到「不能講」的搞笑禮物，但最讓他氣結的是，「我準備了簽名照，交換禮物竟然沒人要。」而林書緯平日就很注重穿搭，也喜歡滑IG的時尚搭襯，對於耶誕節可以穿得奢華、優雅，有別於運動休閒風，覺得很有節日氣息。

RLX極速系列在暌違近5年之後重返台灣市場，以頂級運動風勾勒時尚輪廓，其中以primaloft（美國陸軍開發專利合成微纖維隔熱材料）取代鵝絨的保暖衣物，具有輕量、不怕受潮的特性。而每年的節慶系列都會推出Polo熊，今年以蘇格蘭紋熊、滑雪板小熊、可可熊、雪橇熊和金線縫繡立體釦飾夾克熊為主，可愛討喜；此外，POLO RALPH LAUREN更因應耶誕節，提供「客製化的刺繡布章」服務，凡消費超過1萬元，即可選擇布章縫繡在單品上，在全台各專門店巡迴，台北101店為即日起到12月20日，詳情可洽品牌各店櫃。

林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN因應耶誕節提供消費滿額的「客製化刺繡布章」服務。圖／RALPH LAUREN提供
POLO RALPH LAUREN因應耶誕節提供消費滿額的「客製化刺繡布章」服務。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren迷你格紋紅色Sloane包，18,880元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren迷你格紋紅色Sloane包，18,880元。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿Polo Ralph Lauren Polo Bear連帽上衣7,880元、徽章燈心絨長褲6,980元。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿Polo Ralph Lauren Polo Bear連帽上衣7,880元、徽章燈心絨長褲6,980元。圖／RALPH LAUREN提供
模特兒身穿Polo Ralph Lauren圖騰針織外套，44,880元。圖／RALPH LAUREN提供
模特兒身穿Polo Ralph Lauren圖騰針織外套，44,880元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren女裝可可熊衛衣，14,680元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren女裝可可熊衛衣，14,680元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren女裝夾克熊針織毛衣，17,880元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren女裝夾克熊針織毛衣，17,880元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren男裝滑雪板熊針織毛衣，25,080元。圖／RALPH LAUREN提供
Polo Ralph Lauren男裝滑雪板熊針織毛衣，25,080元。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供
林書緯身穿RLX極速系列紅色外套，表現耶誕節慶穿搭。圖／RALPH LAUREN提供

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