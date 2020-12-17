林書緯RALPH LAUREN耶誕穿搭 簽名照交換禮物竟被嫌棄

POLO RALPH LAUREN推出2020 Holiday假期系列的全新小熊圖樣，也同步展開布章訂製服務，林書豪的弟弟林書緯一身紅、綠配，以帥氣的大紅色外套帶來搶眼存在感，「這件羽絨外套是RLX系列，也是品牌的頂級運動新品，表現運動員的時尚，因為是耶誕節所以搭了綠色的經典熊毛衣，加上紅色徽標點綴的黑長褲，很帥。」

林書緯表示小時候家裡比較省，不會有耶誕樹，現在喜歡節慶的儀式感，會在家裡自己布置一棵耶誕樹，「耶誕節一定要交換禮物，和家人交換正常的，朋友可能就是好笑的禮物。」他坦言曾經收到「不能講」的搞笑禮物，但最讓他氣結的是，「我準備了簽名照，交換禮物竟然沒人要。」而林書緯平日就很注重穿搭，也喜歡滑IG的時尚搭襯，對於耶誕節可以穿得奢華、優雅，有別於運動休閒風，覺得很有節日氣息。