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泰勒絲全新專輯《evermore》驚喜上線 獨家專訪只在Apple Music

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Apple Music Award最佳年度創作人泰勒絲放送年度彩蛋，推出全新專輯《evermore 恆久傳說》。圖／蘋果提供
Apple Music Award最佳年度創作人泰勒絲放送年度彩蛋，推出全新專輯《evermore 恆久傳說》。圖／蘋果提供

日前剛獲得「Apple Music Awards」最佳年度創作人的泰勒絲（Taylor Swift），在充滿節慶氛圍的年末再為全球歌迷送上年度驚喜彩蛋，也就是在短短5個月內再度發行《folklore》的姊妹專輯《evermore》，泰勒絲也接受Apple Music全球創意總監暨Apple Music 1上最熱門的節目《New Music Daily》主持人Zane Lowe的獨家專訪，暢談在這全球動盪的一整年中，是如何讓她的創作靈感如泉湧一般，在混亂中找到平靜，能更真切地探討悲劇、面對病痛和生離死別，且以擁抱式的喜悅去接納人生必然的種種。

泰勒絲表示，「在2020年，音樂所帶來的力量更甚以往，像是汪洋中的浮木，支持著歌迷、而歌迷對我的喜愛同時反饋我更多的愛和勇氣，讓我必須要繼續創作，而這張專輯正是要送給他們的禮物，感謝他們的一路陪伴與愛護。」在最新專輯《evermore》中，泰勒絲也再次攜手Aaron Dessner、Jack Antonoff和Justin Vernon等音樂人，延續著閒適慵懶的居家錄音室氣氛，帶來更質樸的編曲及豐富而深入內心的敘事內容，完整專輯內容、專訪影音內容也同步於Apple Music同步上線。

另外，Apple Music Awards慶祝活動也正熱烈進行中，包含獲得年度最佳歌曲的Roddy Ricch與年度藝人Lil Baby的精彩表演都能在Apple Music、Apple Music TV和Apple TV App上觀看全球直播。尚未訂閱Apple Music的樂迷，可免額外付費試用3個月。

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