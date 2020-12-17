餵肌膚喝香檳！嬌蘭頂級蘭鑽精奢氧生微晶萃緊緻臉部

香檳中的細微泡泡，讓每次喝下的瞬間，味覺都有完美體驗，現在嬌蘭也要餵肌膚喝香檳了！歷經2年研究推出的頂級「蘭鑽精奢氧生微晶萃」，含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，每次使用時，能釋放分子活性，讓肌膚緊緻更光亮。

法國嬌蘭蘭鑽護膚系列問世15年來，以研究蘭花中的各種活性成分，為臉部肌膚注入活力，全新的蘭鑽精奢氧生微晶萃，被暱稱為香檳泡泡瓶，因為瓶中含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，晶球中則含有百萬蘭花微分子的精華油，並有油水並存的雙質感，一用上臉，能感受輕盈質感，肌膚迅速吸收，散發出優雅的蘭花氣味。

微晶萃中運用微封濃縮科技，內含有92%天然來源成分，搭配活膚呼吸科技，讓精華液較其他蘭鑽系列濃度增加2倍。使用後，可以讓肌膚表層多了隱形彈力網，包裹肌膚的輪廓，感受更為光滑。