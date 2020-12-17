快訊

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

餵肌膚喝香檳！嬌蘭頂級蘭鑽精奢氧生微晶萃緊緻臉部

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
法國嬌蘭蘭鑽精奢氧生微晶萃／30ml／18,600元。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭蘭鑽精奢氧生微晶萃／30ml／18,600元。圖／嬌蘭提供

香檳中的細微泡泡，讓每次喝下的瞬間，味覺都有完美體驗，現在嬌蘭也要餵肌膚喝香檳了！歷經2年研究推出的頂級「蘭鑽精奢氧生微晶萃」，含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，每次使用時，能釋放分子活性，讓肌膚緊緻更光亮。

法國嬌蘭蘭鑽護膚系列問世15年來，以研究蘭花中的各種活性成分，為臉部肌膚注入活力，全新的蘭鑽精奢氧生微晶萃，被暱稱為香檳泡泡瓶，因為瓶中含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，晶球中則含有百萬蘭花微分子的精華油，並有油水並存的雙質感，一用上臉，能感受輕盈質感，肌膚迅速吸收，散發出優雅的蘭花氣味。

微晶萃中運用微封濃縮科技，內含有92%天然來源成分，搭配活膚呼吸科技，讓精華液較其他蘭鑽系列濃度增加2倍。使用後，可以讓肌膚表層多了隱形彈力網，包裹肌膚的輪廓，感受更為光滑。

為了讓肌膚徹底感受香檳泡泡瓶，還有四步驟按摩手法，先將蘭鑽精奢氧生微晶萃擠在雙手上，輕輕按摩雙頰，之後針對單邊臉型由下往上拉提，針對眼下部分也加強拉提，最後雙手抱拳，按摩下巴輪廓線，讓肌膚重新找回光芒感。

蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟四。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟四。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟二。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟二。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟三。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟三。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟一。圖／嬌蘭提供
蘭鑽精奢氧生微晶萃，可搭配按摩手法：步驟一。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭推出蘭鑽精奢氧生微晶萃，讓肌膚喝香檳。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭推出蘭鑽精奢氧生微晶萃，讓肌膚喝香檳。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭蘭鑽精奢氧生微晶萃／30ml／18,600元。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭蘭鑽精奢氧生微晶萃／30ml／18,600元。圖／嬌蘭提供

按摩 法國

延伸閱讀

台灣限定單桶 格蘭花格單桶原酒福爾摩沙精選發表

韓國歐巴愛保養「難怪帥爆」！台灣男人快學3招也變身

冬季肌膚乾癢怎麼辦？白芒花高度保濕萬用霜成新神器

朵茉麗蔻延攬台灣蜜香紅茶 華麗進化新登場

相關新聞

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

快來對名字！「希爾頓悅市集」1字相同5折、2字免費

再過兩周，就要跨向2021年。台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出「犇向2021跨年暢飲派對」，...

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。

林書緯RALPH LAUREN耶誕穿搭 簽名照交換禮物竟被嫌棄

POLO RALPH LAUREN推出2020 Holiday假期系列的全新小熊圖樣，也同步展開布章訂製服務，林書豪的弟...

泰勒絲全新專輯《evermore》驚喜上線 獨家專訪只在Apple Music

日前剛獲得「Apple Music Awards」最佳年度創作人的泰勒絲（Taylor Swift），在充滿節慶氛圍的年...

餵肌膚喝香檳！嬌蘭頂級蘭鑽精奢氧生微晶萃緊緻臉部

香檳中的細微泡泡，讓每次喝下的瞬間，味覺都有完美體驗，現在嬌蘭也要餵肌膚喝香檳了！歷經2年研究推出的頂級「蘭鑽精奢氧生微...

比薩買1送1！必勝客EXPRESS有4款早餐、4種單片比薩

全台首間必勝客全新型態店「Pizza Hut EXPRESS」，將於12月18日正式進駐板橋車站環球購物中心。店內除了提...

冬季美容展首日擠爆！ 搶百元化妝品，還能抽iPhone12

年末送禮、搶購正是時機，第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展今天起，在台北世貿一館開展，首日吸引數千位民眾進場搶購，...

軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

有吃就有人氣，加上耶誕、跨年、新年假期將至，軌道經濟型的百貨美食街透過大型改裝、引進新櫃、祭出優惠，吸引人潮。作為信義商...

耶誕禮物什麼最夯？「鬼滅之刃、星空燈、擴香瓶、耶誕口罩」全上榜

下周就要迎來溫馨歡樂的耶誕節，各大電商平台強推年終禮物季優惠，為了讓大家挑選耶誕禮物不採雷，也紛紛公布熱銷品項，像是耶誕...

新北耶誕攝影大賽開跑！拍照參賽還可抽最大獎GOGORO

新北歡樂耶誕城從11月13日開城後，每日吸引許多民眾前來觀賞。新北市觀光旅遊局即日起舉辦「美叮美噹－新北耶誕攝影大賽」，...

1口有100億隻活性乳酸菌！馬修嚴選「優格益生菌」登場

主打無糖優格的「馬修嚴選」，今年特別以「優格濃縮」的概念出發，全新推出「優格益生菌」，標榜是全台首支以原形食物理念開發而...

熱門新聞

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。