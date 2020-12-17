比薩買1送1！必勝客EXPRESS有4款早餐、4種單片比薩

全台首間必勝客全新型態店「Pizza Hut EXPRESS」，將於12月18日正式進駐板橋車站環球購物中心。店內除了提供有凱薩烤牛肉比薩、奶油乳酪燻鮭比薩等4種口味的「單片比薩」之外，另外還有4種口味的義大利麵及焗飯，更首度推出4款全新早餐，包括有雙層起司厚牛堡、酥皮燻鴨起司派等選擇。為慶祝新店開幕，首3日將可享比薩買1送1的限量優惠。

不同於一般門市，新推出的必勝客Pizza Hut EXPRESS，強調「3分鐘快取」、「1個人也能吃比薩」。從點餐到出餐只需要3分鐘，更能滿足車站通勤族的用餐需求，店內並提供4種口味的單片比薩，除了夏威夷比薩外，「凱薩烤牛肉比薩」是將南瓜與起司一同烘烤，吃得到烤牛肉片及鮮嫩芝麻葉、凱薩醬，另外還有「奶油乳酪燻鮭比薩」及「瑪格麗特比薩」等全新口味，單片79元起，亦有搭配薯條、飲料的套餐組合，每套139元起。

同時店內還提供焗茄汁奶油牛肉丸飯、焗芥末籽荷蘭醬雞排飯、波隆那佐乳酪牛肉丸麵，以及法式肉醬佐奶油豬腳麵等4款料理，同樣採快速出餐型態，每份159元，搭配套餐則為189元。

首度推出早餐的必勝客Pizza Hut EXPRESS，提供4款菜單。其中「雙層起司厚牛堡」於麵包上撒滿切達起司，中間夾著澳洲牛肉、蔬菜與番茄，每份59元；「酥皮燻鴨起司派」則是以千層派皮搭配鴨肉與雞蛋、起司，每份49元，另外還有雙層起司嫩蛋堡、酥皮蛋沙拉起司派等選擇，每份49元，加價10元則可升級套餐。

必勝客Pizza Hut EXPRESS此次也設計限定版的「比薩口罩」，凡參與打卡活動就有機會免費獲得，送完為止。另外自12月18日至12月20日期間，每天上午10:30至12:30期間，凡購買任一口味單片比薩，即可獲贈1片夏威夷比薩，每日限量100個名額。

【必勝客Pizza Hut EXPRESS】 地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1