快訊

音樂史的轉型正義：白色恐怖陰影下的民間學者李哲洋

Live／SBL璞園6連敗求開胡 九太力保獨居第二席次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比薩買1送1！必勝客EXPRESS有4款早餐、4種單片比薩

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
店內供應有4款單片比薩，單片79元起、套餐139元起。圖／必勝客提供
店內供應有4款單片比薩，單片79元起、套餐139元起。圖／必勝客提供

全台首間必勝客全新型態店「Pizza Hut EXPRESS」，將於12月18日正式進駐板橋車站環球購物中心。店內除了提供有凱薩烤牛肉比薩、奶油乳酪燻鮭比薩等4種口味的「單片比薩」之外，另外還有4種口味的義大利麵及焗飯，更首度推出4款全新早餐，包括有雙層起司厚牛堡、酥皮燻鴨起司派等選擇。為慶祝新店開幕，首3日將可享比薩買1送1的限量優惠。

不同於一般門市，新推出的必勝客Pizza Hut EXPRESS，強調「3分鐘快取」、「1個人也能吃比薩」。從點餐到出餐只需要3分鐘，更能滿足車站通勤族的用餐需求，店內並提供4種口味的單片比薩，除了夏威夷比薩外，「凱薩烤牛肉比薩」是將南瓜與起司一同烘烤，吃得到烤牛肉片及鮮嫩芝麻葉、凱薩醬，另外還有「奶油乳酪燻鮭比薩」及「瑪格麗特比薩」等全新口味，單片79元起，亦有搭配薯條、飲料的套餐組合，每套139元起。

同時店內還提供焗茄汁奶油牛肉丸飯、焗芥末籽荷蘭醬雞排飯、波隆那佐乳酪牛肉丸麵，以及法式肉醬佐奶油豬腳麵等4款料理，同樣採快速出餐型態，每份159元，搭配套餐則為189元。

首度推出早餐的必勝客Pizza Hut EXPRESS，提供4款菜單。其中「雙層起司厚牛堡」於麵包上撒滿切達起司，中間夾著澳洲牛肉、蔬菜與番茄，每份59元；「酥皮燻鴨起司派」則是以千層派皮搭配鴨肉與雞蛋、起司，每份49元，另外還有雙層起司嫩蛋堡、酥皮蛋沙拉起司派等選擇，每份49元，加價10元則可升級套餐。

必勝客Pizza Hut EXPRESS此次也設計限定版的「比薩口罩」，凡參與打卡活動就有機會免費獲得，送完為止。另外自12月18日至12月20日期間，每天上午10:30至12:30期間，凡購買任一口味單片比薩，即可獲贈1片夏威夷比薩，每日限量100個名額。

【必勝客Pizza Hut EXPRESS】

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1

電話：02-29688228

必勝客Pizza Hut EXPRESS提供有4種口味的義大利麵及焗飯。圖／必勝客提供
必勝客Pizza Hut EXPRESS提供有4種口味的義大利麵及焗飯。圖／必勝客提供
首間必勝客Pizza Hut EXPRESS位於板橋車站環球購物中心。圖／必勝客提供
首間必勝客Pizza Hut EXPRESS位於板橋車站環球購物中心。圖／必勝客提供
必勝客首度推出早餐，共有雙層起司厚牛堡、酥皮燻鴨起司派等4款選擇。圖／必勝客提供
必勝客首度推出早餐，共有雙層起司厚牛堡、酥皮燻鴨起司派等4款選擇。圖／必勝客提供

套餐

延伸閱讀

軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

10人用餐享88折！王品3品牌歲末優惠 新菜接力上桌

送柴犬去洗澡 寵物業者竟將狗猛甩撞擊！新北市府開罰撤照

週末上菜／年終大小聚會必備 超吸睛「澎湃起司盤」擺盤教學

相關新聞

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

快來對名字！「希爾頓悅市集」1字相同5折、2字免費

再過兩周，就要跨向2021年。台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出「犇向2021跨年暢飲派對」，...

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。

比薩買1送1！必勝客EXPRESS有4款早餐、4種單片比薩

全台首間必勝客全新型態店「Pizza Hut EXPRESS」，將於12月18日正式進駐板橋車站環球購物中心。店內除了提...

冬季美容展首日擠爆！ 搶百元化妝品，還能抽iPhone12

年末送禮、搶購正是時機，第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展今天起，在台北世貿一館開展，首日吸引數千位民眾進場搶購，...

軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

有吃就有人氣，加上耶誕、跨年、新年假期將至，軌道經濟型的百貨美食街透過大型改裝、引進新櫃、祭出優惠，吸引人潮。作為信義商...

耶誕禮物什麼最夯？「鬼滅之刃、星空燈、擴香瓶、耶誕口罩」全上榜

下周就要迎來溫馨歡樂的耶誕節，各大電商平台強推年終禮物季優惠，為了讓大家挑選耶誕禮物不採雷，也紛紛公布熱銷品項，像是耶誕...

新北耶誕攝影大賽開跑！拍照參賽還可抽最大獎GOGORO

新北歡樂耶誕城從11月13日開城後，每日吸引許多民眾前來觀賞。新北市觀光旅遊局即日起舉辦「美叮美噹－新北耶誕攝影大賽」，...

1口有100億隻活性乳酸菌！馬修嚴選「優格益生菌」登場

主打無糖優格的「馬修嚴選」，今年特別以「優格濃縮」的概念出發，全新推出「優格益生菌」，標榜是全台首支以原形食物理念開發而...

金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了

輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的...

世界的聖誕節怎麼過？一起用插畫環遊世界

今年我們度過了非常特別的一年，但感謝我們身在台灣，生活地相對安然與自在。2020終於來到尾聲，聖誕佳節即將到來，今年少了出國的機會，但我們可以將世界帶進自己的視野，邀請您搭上這班幻想班機，閉上眼，與我們一起環遊世界！

想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人

12月的天氣氣象預報令人擔憂，據稱由於東北季風影響，溼冷天氣將持續到一月才會結束。想找太陽？這邊有！韓國超人氣女星、伯爵...

熱門新聞

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

豪宅保全過很爽？ 網揭三點：需具備「過人專長」

每日星座運勢／處女工作態度太強勢 恐有與人不睦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。