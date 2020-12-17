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冬季美容展首日擠爆！ 搶百元化妝品，還能抽iPhone12
年末送禮、搶購正是時機，第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展今天起，在台北世貿一館開展，首日吸引數千位民眾進場搶購，百元的化妝品、保養品也頻被搶購，展覽時間一直到12月21日，消費滿2千元，還能抽iPhone 12、YAMAHA-LIMI機車，周六與周日加碼抽GUCCI、YSL名牌包。
明天推薦必搶的商品，加帝莉推出的日本潔顏三寶，包括美活肌洗顏乳、美活肌黃金淨化霜與絹絲美顏洗臉撲，展場有優惠價；儕鋒五色眼影盤特價139元；睫老闆則有KIKI專業彩色甲油膠，共有50色可選，單瓶特價250元；吉立伊貝推薦英國梨與小蒼蘭&藍風鈴擴香液；12月18日13點的玩美實驗室，有日常好事 • 手作乾燥花，教大家做出最美的乾燥花。
12月20日11點則有玩美講座，邀請伊閣YIGE創辦人郭鈺芳，分享「睫出新人生-新女力創業法」，鼓勵女人做自己；13點有愛蜜莉古董婚紗，講述從過去到現在的婚紗風格。
明天與後天，在美容展現場消費單筆滿3千元，還能獲得300元現金抵用券，每日限量100名，更能到美好市集買到精緻美食，感受濃濃的節慶氛圍。12月27日前，還能逛線上美容展，商品下殺1.8折起，網址：https://event.udn.com/beautyshop/ 。
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