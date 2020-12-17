軌道經濟型百貨食力戰 拚「改裝、快速取餐、全餐期」

有吃就有人氣，加上耶誕、跨年、新年假期將至，軌道經濟型的百貨美食街透過大型改裝、引進新櫃、祭出優惠，吸引人潮。作為信義商圈轉運通勤族、上班族重要美食據點的統一時代百貨台北店B2美食街大型改裝後全新開幕，改裝後美食街共計引進14家櫃位，半數為新進品牌，因應轉運站特性及上班族需求，增加外帶餐點選擇，包含南門市場排隊名店億長御坊，賽門鄧普拉、繼光香香雞、老蔡水煎包等。除了早餐一條街維持自早上7點半起提供服務外，把美食街原本於11點開店後才開始供應的完整菜單提早至10點，搶攻早午餐商機。

台北統一時代百貨美食街改裝新開幕，增加外帶餐點選擇。圖／摘自統一時代百貨台北店粉專

台北統一時代百貨改裝後以通透明亮的白色調櫃裝為基底，搭配繽紛的造型餐椅，營造舒適用餐環境。為了搶攻個人化商機，也特別增設特色客席區，打造個人專屬的用餐區，另針對多人聚餐也增設大型桌面的聚餐的座位區。

台北統一時代百貨美食街改裝後，搭配繽紛的造型餐椅。圖／摘自統一時代百貨台北店粉專

慶祝改裝新開幕，12/20前推出史上最低門檻回饋，在美食街開幕櫃位消費滿200元即送30元，新進美食櫃位也推出獨家優惠，包貨購買「繼光香香雞」大份炸雞就送酸梅湯一杯；購買「島瓜五星級滷味」250元指定套餐，送古早味芋頭粥一碗；買「賽門鄧普拉」招牌甜不辣，送餛飩酥小份。另有「小南門傳統豆花」同價位餐點買一送一，每日限量30組；「老蔡水煎包」買五送一，每日限量50組；「果樹媽媽」鮮榨香橙綠茶買一送一，每日限量50組。

統一時代百貨台北店B2美食街，是信義商圈一大美食據點。圖／摘自統一時代百貨台北店粉專

東區的SOGO忠孝館「荷李活茶街」則展開深夜食堂模式，宵夜場營業至晚上11點半，自元旦起更要開賣早茶，是忠孝館第一家全餐期餐廳。SOGO復興館12/18起美食街指定品牌第2件半價，首次下載SOGO APP送註冊禮「美食折價券200元」。

Global Mall環球購物中心再添美食新櫃，板橋車站「必勝客Pizza Hut EXPRESS」、新左營車站「必勝客Pizza Hut」同步於今日登場，板橋車站「必勝客Pizza Hut EXPRESS」為全台首家全新概念店，主打3分鐘快速取餐、提供單片比薩，同時也將推出全新早餐菜單，開幕首三日推出比薩買一送一；新左營車站「必勝客Pizza Hut」則主推個人獨享餐，便利車站通勤及旅客，開幕推出連續十天選購個人套餐享第二套半價優惠，憑台鐵或高鐵車票立即享折扣。