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耶誕禮物什麼最夯？「鬼滅之刃、星空燈、擴香瓶、耶誕口罩」全上榜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網即日起至12月25日推出「耶誕節送禮清單」專區，眾多耶誕禮品下殺2.4折起。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至12月25日推出「耶誕節送禮清單」專區，眾多耶誕禮品下殺2.4折起。圖／momo購物網提供

下周就要迎來溫馨歡樂的耶誕節，各大電商平台強推年終禮物季優惠，為了讓大家挑選耶誕禮物不採雷，也紛紛公布熱銷品項，像是耶誕限定款口罩、「鬼滅之刃」周邊商品、擴香瓶、星空燈等全都上榜。

Yahoo奇摩購物中心於即日起至12月25日強打「金色耶誕節」活動，導入AR技術推出「AR禮物專區」，讓消費者體驗將商品秒搬入家中的實景效果，另有嚴選耶誕好物7折起、狂發數萬張折價券，刷Yahoo聯名卡筆筆消費6％回饋無上限，選購指定品類單日消費滿5,000元送500購物金，24h快速到貨單日消費滿萬元送千元購物金，加碼消費滿額再送膳魔師保鮮盒。根據Yahoo奇摩購物中心觀察，今年兒童玩具以廚房家家酒、智能及DIY玩具最為熱銷，其中家家酒玩具業績年增1.5倍 ，Teamson木製小火車軌道遊戲桌組、諾貝兒電子積木皆買氣暢旺。

Yahoo奇摩超級商城「兒童耶誕禮物」關鍵字熱搜量成長超過3倍、「耶誕禮物」成長超過2倍 ，耶誕造型口罩月銷量激增138倍，耶誕限定款擴香瓶的銷量飆漲32倍 ，美少女戰士保濕膏、冰雪奇緣保濕蜜粉餅等聯名款彩妝也相當受消費者喜愛。Yahoo奇摩超級商城於即日起至2021年1月4日推出「狂歡派對倒數一站搞定不NG」活動，集結耶誕倒數月曆、交換禮物、迪士尼系列商品、派對彩妝與穿搭，祭出折價券現領、最高現折300元優惠。

影集「后翼棄兵」、動漫電影「鬼滅之刃」話題熱潮帶動周邊商品成為今年熱門選禮，Yahoo奇摩拍賣西洋棋年熱搜量激升4倍，鬼滅之刃造型口罩、公仔、服裝、日輪刀等周邊商品更是熱搜常勝軍，熱血爆棚的角色「炎柱」熱搜狂飆11倍 ，人氣一度超越「彌豆子」。Yahoo奇摩拍賣12月22日當日限定消費滿99元可享萊爾富快閃免運，並精選鬼滅之刃周邊、派對小物、耶誕裝飾等熱銷品推出「耶誕交換禮物」專區。

momo購物網即日起至12月25日推出「耶誕節送禮清單」專區，眾多耶誕禮品下殺2.4折起，並整理出2020年耶誕節零失誤送禮清單，包括「鬼滅之刃」2021年月曆優惠價383元、Dyson HD03吹風機禮盒組優惠價12,900元、SONY PS4雙手把同捆組優惠價10,980元、cocodor耶誕核果擴香3入組優惠價549元等，都是今年送禮首選。

博客來即日起至12月31日推出「年終禮物季」線上禮物展活動，主打交換禮物、耶誕限定百貨圖書商品，參展數量超過萬件商品全面4折起，另首度推出禮物卡送禮回饋，購買禮物卡滿500元以上且將禮物卡進行轉贈，博客來再送50元E-Coupon。根據博客來統計，交換禮物以耶誕限定商品為首選，熱銷價格帶落在300～500元，首波活動熱銷商品包括兒童玩具、禮物書、冬季巧克力、耶誕限定美妝與文具禮盒、耶誕造型療癒擺飾與氣氛造型燈、保暖配件機能服飾等。

生活市集12月初至今熱銷前5大耶誕商品為耶誕造型擴香瓶、耶誕樹裝飾組、旋轉星空燈、造型雙層防燙杯、耶誕風法蘭絨毯，熱銷價格帶落在200～800元之間。生活市集即日起推出「歡樂聖誕趴」專區，為消費者依照300元以下、500元以下、1000元以下等預算區間精選耶誕交換禮物，囊括日常小物、3C商品、節慶裝飾、零食糖果等，搭配不限消費金額全面免運費服務，專區下殺2.5折起。

2020耶誕限定款的cocodor松果耶誕樹擴香瓶120ml－黑櫻桃，博客來特價289元。圖／博客來提供
2020耶誕限定款的cocodor松果耶誕樹擴香瓶120ml－黑櫻桃，博客來特價289元。圖／博客來提供
L’OCCITANE歐舒丹節慶嘉年華7日倒數月曆（限量販售），原價2,160元、Yahoo奇摩購物中心即日起至12月31日特價1,680元，售完為止。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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「鬼滅之刃」2021年月曆，momo購物網活動優惠價383元。圖／momo購物網提供
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耶誕禮物浪漫旋轉星空燈，生活市集活動特價486元。圖／生活市集提供
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麋鹿造型保溫杯，Yahoo奇摩拍賣售價388元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
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「Mark’s」耶誕木製迷你遊戲組－神經衰弱，博客來特價288元。圖／博客來提供
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Yahoo奇摩拍賣祭出12月22日當日限定消費滿99元萊爾富快閃免運，並精選熱銷品推出「耶誕交換禮物」專區。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
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Yahoo奇摩購物中心於即日起至12月25日強打「金色耶誕節」活動，嚴選耶誕好物7折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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SONY PS4雙手把同捆組，momo購物網活動優惠價10,980元。圖／momo購物網提供
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北歐耶誕雙層防燙杯，生活市集活動特價271元。圖／生活市集提供
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購物網 鬼滅之刃 交換禮物

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