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新北耶誕攝影大賽開跑！拍照參賽還可抽最大獎GOGORO

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀光旅遊局即日起舉辦「美叮美噹－新北耶誕攝影大賽」，還可以參加抽獎，最大獎包含GOGORO S3 ABS、IPHONE 12 PRO MAX等多達111項好禮。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局即日起舉辦「美叮美噹－新北耶誕攝影大賽」，還可以參加抽獎，最大獎包含GOGORO S3 ABS、IPHONE 12 PRO MAX等多達111項好禮。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城從11月13日開城後，每日吸引許多民眾前來觀賞。新北市觀光旅遊局即日起舉辦「美叮美噹－新北耶誕攝影大賽」，觀旅局長張其強表示，民眾只要上傳影像到IG，除了可以參加比賽，還可以參加抽獎，活動日期至2021年1月5日止，最大獎包含GOGORO S3 ABS、IPHONE 12 PRO MAX等多達111項好禮。

觀旅局說明，本次活動對象不限國籍與年齡，只要是喜愛拍照打卡的民眾皆可報名參加，以「2020新北歡樂耶誕城」內發生的一切為拍攝對象，不限主題，自行選擇類別參賽。

參賽類別分成4組：美拍組（一切美的）、歪腰組（會心一笑的）、梗圖組（梗圖創作）、影片組（30秒短片）等4組，另外，今年耶誕城範圍擴大至府中商圈，為推廣府中燈需，觀旅局特別增設「府中獎」，民眾若拍攝府中燈區的照片，就可參加競爭獎項。

關於比賽投件方式，觀旅局說，民眾只要追蹤「新北市觀光旅遊局官方IG」，上傳作品同時Hashtag#美叮美噹新北耶誕攝影大賽及參加組別標籤（美拍組#美到美叮美噹；梗圖組#中肯到美叮美噹；歪腰組#笑到美叮美噹；影片組#影片輸出最怕美叮美噹），每天文限參加一組類別。

本次活動總獎金達42萬元，各組將選出前三名及歡樂獎，獎項包含 Gopro HERO9、instax mini LiPlay、拍立得 Mini9、統一超商禮券1000元，府中燈區特別獎則提供統一超商禮券1000元10名。此外，只要參加活動就具備抽獎資格，總計有111項好禮，最大獎為GOGORO S3 ABS，另有IPHONE 12 PRO MAX、DJI Mini2空拍機、Airpods Pro、統一超商禮券500元等幸運獎獎項。

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