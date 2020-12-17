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台灣限定單桶 格蘭花格單桶原酒福爾摩沙精選發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭花格1987 #1859單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價23,300元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格1987 #1859單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價23,300元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭花格台灣總代理隼昌公司推出台灣限定「格蘭花格（Glenfarclas）單桶原酒福爾摩沙精選」，特意以「福爾摩沙」為名，代表獨獻台灣的心意。酒款呈現經典飲食文化中陳皮、肉桂、丁香等風味，期望威士忌愛好者，都能找到屬於自己的福爾摩沙。此系列2020年首批發行四桶分別有1987、1994、以及1999三個年份，以黑金色木盒包裝限量發售，引發藏家矚目。

原廠特別邀請到蘇格蘭威士忌教父Charles Maclean，為「格蘭花格單桶原酒福爾摩沙精選」逐一品評推薦，寫下品飲筆記。Charles MacLean不僅榮獲蘇格蘭雙耳小酒杯執持大師，入選威士忌名人堂，是一位專門撰寫蘇格蘭威士忌主題的作家，迄今已出版了十七本著作，已然是威士忌業界的最高榮譽。

有別於格蘭花格現有的家族桶 ( Family Cask )，由台灣發想「格蘭花格單桶原酒福爾摩沙精選」，發想設計與風味挑選皆以台灣特色為主軸。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「格蘭花格 1987 #1859 單桶原酒」，被讚嘆為「極佳的威士忌，格蘭花格傑出表現的代表！」質地飽滿、味道甜美，而後更帶有單寧、黑巧克力、辛香等不同層次。

「格蘭花格1994 #3883 單桶原酒」被喻作「經典的雪莉桶風格威士忌！」質地醇厚，初嚐為甜味，並帶有烹飪香料的味道。

「格蘭花格 1994 #1582 單桶原酒」更強調「完美將蒸餾廠的特點表現出來」，奶油的質地和甜味搭配溫暖的香料味，變化的過程十分優雅。

「格蘭花格1999 #5211 單桶原酒」更被Charles MacLean評論為：「格蘭花格優秀的酒款之一。」質地飽滿、味道甜美、層次感豐富。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭花格1994 #3883單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價13,100元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格1994 #3883單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價13,100元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格1999 #5211單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價6,700元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格1999 #5211單桶原酒單一麥芽威士忌，建議售價6,700元。圖／格蘭花格提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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