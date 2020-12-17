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1口有100億隻活性乳酸菌！馬修嚴選「優格益生菌」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
針對優格益生菌，店內同樣提供具備儀式感的試吃體驗。記者陳睿中／攝影
針對優格益生菌，店內同樣提供具備儀式感的試吃體驗。記者陳睿中／攝影

主打無糖優格的「馬修嚴選」，今年特別以「優格濃縮」的概念出發，全新推出「優格益生菌」，標榜是全台首支以原形食物理念開發而成的益生菌產品，每小包就含有約100億隻活性乳酸菌，有助於保養腸胃與促進消化。除了將推出年節優惠方案外，即日起也可享買1盒優格益生菌，加贈2罐優格飲的優惠活動。

馬修嚴選自10年前於台南開設高價優格專賣店，強調食材背景與體驗儀式，目前在台已經開設有18間門市，布局於台北、台中、高雄等主要城市。除了清爽、入口微酸的「原味優格」之外，另也研發有口味、菌種、適用族群有所不同的原味優格G+、原味優格K+等不同選擇，門市單罐售價各為330、350、370元。

馬修嚴選指出，不同於坊間益生菌以養菌再濃縮的製作手法，此次新推出的優格益生菌，是選用原味優格G+、原味優格K+作為原料，經濃縮後再加入菊苣纖維、蔬果酵素製作而成，每包均含有11株菌種、共約100億隻活性乳酸菌。也因是使用優格製作，因此帶有淡雅的奶香。每小袋份量為2公克，約等於食用100公克的優格，不僅方便攜帶，也更有利於保存，更能符合現代人的養身趨勢，每日適合食用1～2包。

優格益生菌每盒30包入，售價1,650元。為慶祝新品上市，即日起至門市購買優格益生菌1盒，即加贈2罐優格飲（每罐90元）。另外針對年節禮盒需求，也規劃出「健康實踐組」，內含陳釀梅果漿、優格益生菌，原價2,030元，預購價1,899元；「隨行分享組」則含洛神果漬4包、優格益生菌1盒，原價3,640元，預購價3,300元。

馬修嚴選新推出「優格益生菌」，每盒1,650元。圖／馬修嚴選提供
馬修嚴選新推出「優格益生菌」，每盒1,650元。圖／馬修嚴選提供

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