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金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
KOL詮釋MarVles系列。圖／ART HAUS提供
KOL詮釋MarVles系列。圖／ART HAUS提供

輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的MarVles系列，邀請西班牙建築設計師Patricia Urquiola、頂級大理石品牌Budri的掌舵者Alessandra Budri攜手打造聯名系列，運用鑲嵌大理石，將經典Iside包款的設計結合工藝，表現匠心獨具的藝術氣息。

藝術家合作MarVles系列在米蘭Valextra旗艦店正式亮相，由代表米蘭當代時尚精神的三位女性創作出Iside包款的Fuse、Arch、Edge三個子系列，採用獨特的鑲嵌皮革工藝，搭配大理石手把或釦飾。Fuse顧名思義以自然平滑的曲線，表現大理石岩層的原生形態；Arch則採用交疊的拱形設計，玩轉幾何美感；Edge以棱角分明的線條，巧妙結合未來主義、裝飾藝術（Art Deco）風格，全系列以瑪瑙紋理、大理石再現天然層次。

皮革選色以經典雋永為主，包括Valextra標誌性的羊皮紙白、霧灰藍、墨綠色和黑、紅兩色，柔和的粉彩色例如薄荷、牡丹粉交錯其間，帶來色彩的寫意優雅，援引自米蘭宮殿建築的門廊，更創作出具有建築語彙的三維空間概念。全系列藝術家包款自即日起到12月21日止，於ART HAUS開放獨家預購。

ARCH薄荷綠皮革鑲嵌，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供
ARCH薄荷綠皮革鑲嵌，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供
（左起）Valextra全球首席執行官Sara Ferrero、義大利現代大理石先驅Budri的創意掌舵者Alessandra Budri，以及設計師和建築師Patricia Urquiola。圖／ART HAUS提供
（左起）Valextra全球首席執行官Sara Ferrero、義大利現代大理石先驅Budri的創意掌舵者Alessandra Budri，以及設計師和建築師Patricia Urquiola。圖／ART HAUS提供
金喜愛手拿Valextra經典Iside包款。圖／ART HAUS提供
金喜愛手拿Valextra經典Iside包款。圖／ART HAUS提供
EDGE皮革鑲嵌，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供
EDGE皮革鑲嵌，12萬6,980元。圖／ART HAUS提供
FUSE大理石釦環，18萬5,980元。圖／ART HAUS提供
FUSE大理石釦環，18萬5,980元。圖／ART HAUS提供
ARCH酪梨綠大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
ARCH酪梨綠大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
FUSE粉色大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
FUSE粉色大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
EDGE紅色大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
EDGE紅色大理石手柄，24萬980元。圖／ART HAUS提供
Valextra日前舉辦Iside系列推出聯名限定款發表。圖／ART HAUS提供
Valextra日前舉辦Iside系列推出聯名限定款發表。圖／ART HAUS提供
金喜愛選搭的Valextra Iside系列包款推出聯名限定款。圖／取自IG、ART HAUS提供
金喜愛選搭的Valextra Iside系列包款推出聯名限定款。圖／取自IG、ART HAUS提供

建築 米蘭

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