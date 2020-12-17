金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了

輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的MarVles系列，邀請西班牙建築設計師Patricia Urquiola、頂級大理石品牌Budri的掌舵者Alessandra Budri攜手打造聯名系列，運用鑲嵌大理石，將經典Iside包款的設計結合工藝，表現匠心獨具的藝術氣息。

藝術家合作MarVles系列在米蘭Valextra旗艦店正式亮相，由代表米蘭當代時尚精神的三位女性創作出Iside包款的Fuse、Arch、Edge三個子系列，採用獨特的鑲嵌皮革工藝，搭配大理石手把或釦飾。Fuse顧名思義以自然平滑的曲線，表現大理石岩層的原生形態；Arch則採用交疊的拱形設計，玩轉幾何美感；Edge以棱角分明的線條，巧妙結合未來主義、裝飾藝術（Art Deco）風格，全系列以瑪瑙紋理、大理石再現天然層次。