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金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了
輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的MarVles系列，邀請西班牙建築設計師Patricia Urquiola、頂級大理石品牌Budri的掌舵者Alessandra Budri攜手打造聯名系列，運用鑲嵌大理石，將經典Iside包款的設計結合工藝，表現匠心獨具的藝術氣息。
藝術家合作MarVles系列在米蘭Valextra旗艦店正式亮相，由代表米蘭當代時尚精神的三位女性創作出Iside包款的Fuse、Arch、Edge三個子系列，採用獨特的鑲嵌皮革工藝，搭配大理石手把或釦飾。Fuse顧名思義以自然平滑的曲線，表現大理石岩層的原生形態；Arch則採用交疊的拱形設計，玩轉幾何美感；Edge以棱角分明的線條，巧妙結合未來主義、裝飾藝術（Art Deco）風格，全系列以瑪瑙紋理、大理石再現天然層次。
皮革選色以經典雋永為主，包括Valextra標誌性的羊皮紙白、霧灰藍、墨綠色和黑、紅兩色，柔和的粉彩色例如薄荷、牡丹粉交錯其間，帶來色彩的寫意優雅，援引自米蘭宮殿建築的門廊，更創作出具有建築語彙的三維空間概念。全系列藝術家包款自即日起到12月21日止，於ART HAUS開放獨家預購。
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