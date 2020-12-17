想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人

12月的天氣氣象預報令人擔憂，據稱由於東北季風影響，溼冷天氣將持續到一月才會結束。想找太陽？這邊有！韓國超人氣女星、伯爵品牌代言人孔曉振，因品牌之邀配戴上sunlight系列珠寶，展現超強氣場，讓太陽和正能量透過珠寶配戴、不假外求。

伯爵亞太區品牌大使孔曉振堪稱韓劇女王，從「山茶花開時」、「沒關係，是愛情啊！」、「主君的太陽」，每一部都叫好又叫座，而在即將來臨的冬日，孔曉振則穿戴上了多款伯爵不同系列的玫瑰金珠寶，透過玫瑰金與鑽石的閃亮光澤，與內心的強大自信、合而為一。