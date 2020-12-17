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想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人
12月的天氣氣象預報令人擔憂，據稱由於東北季風影響，溼冷天氣將持續到一月才會結束。想找太陽？這邊有！韓國超人氣女星、伯爵品牌代言人孔曉振，因品牌之邀配戴上sunlight系列珠寶，展現超強氣場，讓太陽和正能量透過珠寶配戴、不假外求。
伯爵亞太區品牌大使孔曉振堪稱韓劇女王，從「山茶花開時」、「沒關係，是愛情啊！」、「主君的太陽」，每一部都叫好又叫座，而在即將來臨的冬日，孔曉振則穿戴上了多款伯爵不同系列的玫瑰金珠寶，透過玫瑰金與鑽石的閃亮光澤，與內心的強大自信、合而為一。
雖然有著經典的Sunlight系列，但伯爵珠寶設計常以太陽出發，例如Extremely Lady玫瑰金腕表的表帶是以宮廷式雕刻（Palace Decor）修飾，在手腕流動之際，光芒映射和煦而自然；而雙圈的Possession玫瑰金手鐲，則捕捉到自然中光暈變化的瞬間，層層疊影、目眩神迷，而另一款Possession玫瑰金耳環則小巧有緻，像是光線不經意穿透枝葉林間，一股暖意透射而來，搖曳生輝。
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