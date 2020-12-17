全聯攜手高雄名店歐貝拉 2款手工燒菓子搭咖啡現折10元

下午茶時間除了來杯溫暖的咖啡，如果能再搭配精緻糕點，就能組成完美的午後時光。全聯甜點品牌We Sweet再推聯名新品，這次找來被喻為「貴婦級甜點」的高雄「OPERA歐貝拉洋菓子專賣店」合作，開發最適合搭配美式、拿鐵的專屬商品，12月18日起至2021年1月21日「We Sweet × OPERA」限定開張，共有6款新品登場，購買任2款手工燒菓子搭配OFF COFFEE還可享現折10元優惠。

OPERA歐貝拉洋菓子專賣店特別為OFF COFFEE打造最速配咖啡的專屬甜點，「We Sweet × OPERA」共推出4款單片手工打造的糕點，每款只要銅板價35元，以及全聯獨家4入的隨手盒包裝，其中帶果酸味的美式咖啡適合搭配有堅果食材的糕點，而有奶香氣息的拿鐵則以濃郁系蛋糕最對味。

喜愛美式咖啡的消費者，可搭配外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油的「達克瓦滋」，以及內餡有著豐富飽滿的核桃餡的「核桃提娜」享用。若想要與三五好友分享，還可以選擇「美式好朋友隨手盒」，內含達克瓦滋和核桃提娜外，還附上「法式桑巧」以及「蜜蕾杏仁餅」搭配一次享用。而偏好拿鐵的消費者，則可選擇內含香甜濃郁黑芝麻的「杏仁芝麻蛋糕」，以及酥香迷人、點綴法國布列塔尼海鹽鹹香的「佳拉特餅」。同步也推出「拿鐵好朋友隨手盒」，精巧盒裝內除了前述2款點心，還有「楓糖派」以及水果蛋糕。