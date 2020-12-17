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PChome 24h購物攜手韓國女團Apink打造線上演唱會！12月18日晚上8點5大平台開播

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物獨家攜手韓國女團Apink打造「雙12PChome又來了！耶誕特輯」AMAZING KPOP線上演唱會，12月18日晚上8點串聯5大平台同步直播。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家攜手韓國女團Apink打造「雙12PChome又來了！耶誕特輯」AMAZING KPOP線上演唱會，12月18日晚上8點串聯5大平台同步直播。圖／PChome 24h購物提供

瞄準韓流商機，PChome 24h購物將於12月18日晚上8點盛大開播「雙12PChome又來了！耶誕特輯」AMAZING KPOP線上演唱會，獨家攜手韓國知名女團Apink驚喜開唱，全程將串聯5大平台同步直播；12月22日至12月24日將舉辦「AMAZING KPOP公益競標活動」，將競標Apink親筆簽名的BOXMAN抱枕與簽名板，活動期間每天上午10點、下午3點準時開放兩檔競標活動，結標金額將扣除手續費與稅金後，全數捐贈至家扶基金會。

PChome 24h購物AMAZING KPOP線上演唱會將由Apink領銜開唱「Dumhdurum」、「I am so sick」等多首主打歌，並安排有趣的節目橋段及團員間的默契小遊戲，公開女團平時的習慣與喜好，像是最常網購的商品、喜歡的美食等，全程將串聯PChome大影音、PChome 24h購物的YouTube頻道、FB粉絲專頁、LINE官方帳號、KKBOX等5大平台同步直播，更舉辦好康抽獎活動，即日起12月31日於PChome24h購物全站不限金額消費，即有機會獲得限定版Apink簽名板。

此外，PChome書店同步開跑「1212韓流大逆襲．精選85折」專區，祭出韓國流行相關專輯、書籍、影劇DVD、美食等眾多優惠，包括Apink專輯85折起、BTS防彈少年團首刷預購限定青春Fire組出道圖文書等熱門商品。「PChomeX 家好選物」精選HANARO OKCOOK韓式即食料理，開賣HANARO OKCOOK韓國料理明星5件組特價1,111元、韓國煎餅綜合加碼組800元有找，加碼再送韓式炒粉絲與baan摩摩喳喳雪糕各一盒，還推出知名韓國美食品牌CJ bibigo辣牛肉湯、蔘雞湯等百元即可入手。

PChome 韓國

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