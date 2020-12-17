快來對名字！「希爾頓悅市集」1字相同5折、2字免費

再過兩周，就要跨向2021年。台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出「犇向2021跨年暢飲派對」，12/31晚上10:30起提供多款酒水無限暢飲，下酒菜同樣無限供應，目前僅剩不到20個座位，歡迎搶訂；此外，跨年夜當晚全日餐廳「Market Flavor悅∙市集」也舉辦尋人活動，只要姓名裡有「希」、「爾」、「頓」、「悅」、「市」、「集」，任一個字可享用餐5折優惠，若對中兩個字，則可享當次用餐免費。

位於飯店一樓的大廳酒吧「SociAbility逸廊」，挑高三層樓，座位寬敞舒適，華燈初上夜幕低垂，逸廊搖身一變成為迷人酒吧，跨年夜推出「犇向2021跨年暢飲派對」，除了酒菜無限量，當晚也特別準備投影轉播101煙火秀，和現場賓客一起倒數計時。

強調嚴選新鮮食材、異國美食的全日餐廳「Market Flavor 悅∙市集」，也在12/31晚餐時段推出「希爾頓尋人啟事」，除了對中一個字可享用餐5折優惠，英文名字裡有「Hilton」同享5折。若對中兩個中文字，或是一個中文字加英文名字，可享當次用餐免費。活動分為兩梯次進行，17:00-19:00及19:30-21:30，需出示本人身份證件或護照，服務費不予折扣。相關資訊可洽：02-2958-3000轉悅∙市集。

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