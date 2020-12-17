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10人用餐享88折！王品3品牌歲末優惠 新菜接力上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
THE WANG推出新主餐「熔岩起司菲力」，單人套餐每套3,580元。圖／王品提供
THE WANG推出新主餐「熔岩起司菲力」，單人套餐每套3,580元。圖／王品提供

歲末年終之際，企業微尾牙、聖誕大餐、跨年歡聚的各式活動紛紛出爐，因此王品集團集結王品牛排、夏慕尼、THE WANG等3個品牌，推出限定套餐、聯名調酒、尾牙專案等活動，讓年終用餐更添新意。

位於台中的THE WANG牛排餐廳，在今年甫獲得米其林餐盤推薦，乃是王品旗下最頂級的餐廳。12月24日至1月3日期間，店內推出新主餐「熔岩起司菲力」，將Emmentaler Cheese、Gruyere Cheese兩款起司融合並淋於菲力牛排之上，更添肉質豐潤口感，再以覆盆子甜菜根醬汁增添輕盈感；甜點則是以禮物為概念，透過大湖草莓、覆盆子、水蜜桃玫瑰凍、北海道十勝乳酪搭配而成的「莓好甜饗」，單人套餐每套3,580元。另外聖誕跨年期間，點購指定套餐並加價300元，也可享原價680元的Moët聯名調酒「桃醉了莓」1杯。

「王品牛排」則推出美國prime等級「乾式熟成28天帶骨紐約客」，帶筋帶油花，入口可感受乾式熟成牛排獨特的起司香氣，每套1,990元。「夏慕尼」則是新推出「火焰肋眼、可可伊比利豬」的主餐2選1，加價188元，還可將前主餐升級為波士頓龍蝦（半隻），每人1,350元。另外夏慕尼台中文心店、台中大隆店改裝新開幕，到店消費2客套餐，即贈送魚子醬干貝一份。

另外至明年1月底前，3品牌推出微型尾牙專案優惠。夏慕尼消費10客以上即享套餐88折優惠，並有專屬鐵板包廂、主廚精彩料理秀、限定夢幻美味；王品牛排消費10客以上套餐，贈送價值1,529元的套餐券一張，可享當次折抵，再送價值748元的紅酒1瓶；在THE WANG消費10客套餐，則招待紅酒1支，價值1,980元。

套餐 尾牙 紅酒

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