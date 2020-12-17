日藥本舖加碼1萬盒「率性丹寧」普惠雙鋼印醫療口罩！開箱抽Apple Watch 6

日藥本舖日前與普惠醫工攜手獨家限量開賣1萬盒「率性丹寧」普惠醫工雙鋼印醫療口罩，50入售價379元、可享有會員折扣，還可開箱抽iPhone 12，全台5支在開賣第二周就已抽出兩支，日藥本舖宣布再加碼開賣1萬盒，開箱有機會再抽Apple Watch 6搭配44mm編織單圈表環（顏色依憑證為主恕不挑款）、共將送出5支，抽獎方式也很簡單，只要現場開箱、盒內藏有憑證卡片即為中獎，幸運中獎者可憑中獎憑證及日藥本舖購買發票直接至日藥本舖全台門市進行兌換，預計將再引起一波話題。

為了讓消費者可以用更實惠的價格購入醫療口罩，日藥本舖祭出指定口罩199元方案，像是全方位醫用口罩櫻花粉50入（南六製）、富璟醫用口罩等指定醫療口罩皆可以一片不到4元的划算價格入手；另有「指定口罩兩盒500元」惠民專案，眾多指定大廠醫療口罩任兩件可享500元優惠價，包括普惠醫工醫療口罩、正洸醫療口罩、南六口罩等皆可購買，數量有限售完為止，適用優惠的商品依各門市為主。 日藥本舖限量開賣的「率性丹寧」普惠醫工雙鋼印醫療口罩，因流行色調及柔軟舒適質地大受年輕族群歡迎。圖／日藥本舖提供 日藥本舖宣布再加碼開賣1萬盒「率性丹寧」普惠醫工雙鋼印醫療口罩，50入售價379元，開箱有機會再抽Apple Watch 6搭配44mm編織單圈表環。圖／日藥本舖提供