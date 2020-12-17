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牛牛大軍來報到！2021農曆年主題腕表工藝大PK
牛總以勤勞、刻苦的印象深植人心。2021年，農曆年份將為辛丑年、牛年，多個高階鐘表品牌如寶璣（Breguet）、雅克德羅（Jaquet Droz）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）紛紛推出以牛為主題的工藝限量腕表，透過琺瑯、精雕、寶石鑲嵌，點亮關於時間之美的殊異景緻。
雅克德羅一次推出四款牛年生肖腕表：浮雕水牛腕表的紅金款與白金鑲鑽款，以及微繪水牛紅金款與紅金鑲鑽款。微繪腕表透過背景勾勒出柔和的山水景緻，似暗寓了前景水牛的某種田園之志、人生視野的豁達；浮雕款則透過深邃的黑瑪瑙為表面，遠方的紅梅樹花瓣則鑲嵌了紅寶石，象徵堅忍不拔。而無論浮雕水牛展現的堅韌或微繪水牛體現的淡然，四款腕表都將採限量8只生產，價位自140萬元至271卍元不等。
寶璣的Classique 7145腕表，則結合機刻雕花（Guilloché）和鐫刻技法，兩頭金牛深淺不一的黑色色調，是在金質表面經過多次電鍍處理後，讓牛蹄、牛角、牛身、牛眼呈現四種深淺不同色調，活潑生動，而背景的機刻雕花紋路更如波浪般席捲而來，也象徵表面的兩頭接續前行的金牛，勇猛前行、牛市大開；此外先前江詩丹頓也公布一只藝術大師（Métiers d’Art ）農曆牛年限量腕表，以手工精雕結合大明火琺瑯，燒製出一幅雅致的牛年意象，共有玫瑰金與白K金兩種表殼材質，各限量12只。
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