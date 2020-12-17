快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛牛大軍來報到！2021農曆年主題腕表工藝大PK

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
雅克德羅一次推出多款牛年生肖腕表，借助浮雕與微繪技法，優雅體現堅韌勇猛或淡然閒適的田園之志。圖 / Jaquet Droz提供。
雅克德羅一次推出多款牛年生肖腕表，借助浮雕與微繪技法，優雅體現堅韌勇猛或淡然閒適的田園之志。圖 / Jaquet Droz提供。

牛總以勤勞、刻苦的印象深植人心。2021年，農曆年份將為辛丑年、牛年，多個高階鐘表品牌如寶璣（Breguet）、雅克德羅（Jaquet Droz）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）紛紛推出以牛為主題的工藝限量腕表，透過琺瑯、精雕、寶石鑲嵌，點亮關於時間之美的殊異景緻。

雅克德羅一次推出四款牛年生肖腕表：浮雕水牛腕表的紅金款與白金鑲鑽款，以及微繪水牛紅金款與紅金鑲鑽款。微繪腕表透過背景勾勒出柔和的山水景緻，似暗寓了前景水牛的某種田園之志、人生視野的豁達；浮雕款則透過深邃的黑瑪瑙為表面，遠方的紅梅樹花瓣則鑲嵌了紅寶石，象徵堅忍不拔。而無論浮雕水牛展現的堅韌或微繪水牛體現的淡然，四款腕表都將採限量8只生產，價位自140萬元至271卍元不等。

寶璣的Classique 7145腕表，則結合機刻雕花（Guilloché）和鐫刻技法，兩頭金牛深淺不一的黑色色調，是在金質表面經過多次電鍍處理後，讓牛蹄、牛角、牛身、牛眼呈現四種深淺不同色調，活潑生動，而背景的機刻雕花紋路更如波浪般席捲而來，也象徵表面的兩頭接續前行的金牛，勇猛前行、牛市大開；此外先前江詩丹頓也公布一只藝術大師（Métiers d’Art ）農曆牛年限量腕表，以手工精雕結合大明火琺瑯，燒製出一幅雅致的牛年意象，共有玫瑰金與白K金兩種表殼材質，各限量12只。

Breguet Classique 7145牛年生肖主題腕表，玫瑰金、40毫米、自動上鍊超薄機芯、時間顯示、限量8只，158萬6,000元。圖 / Breuget提供。
Breguet Classique 7145牛年生肖主題腕表，玫瑰金、40毫米、自動上鍊超薄機芯、時間顯示、限量8只，158萬6,000元。圖 / Breuget提供。
Vacheron Constantin 藝術大師生肖牛年限量腕表，白K金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量12只，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Vacheron Constantin 藝術大師生肖牛年限量腕表，白K金、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，全球限量12只，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供。
Jaquet Droz浮雕水牛腕表（Petite Heure Minute Relief Buffalo），玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量8只，232萬6,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz浮雕水牛腕表（Petite Heure Minute Relief Buffalo），玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、限量8只，232萬6,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
從牛身、牛角以致前景草葉的生動立體，全仰賴雅克德羅工匠的巧手雕刻。圖 / Jaquet Droz提供。
從牛身、牛角以致前景草葉的生動立體，全仰賴雅克德羅工匠的巧手雕刻。圖 / Jaquet Droz提供。
Breguet Classique 7145腕表中，牛身的黑是以多次電鍍處理帶出四種色澤變化，令金牛剛毅而勇猛。圖 / Breuget提供。
Breguet Classique 7145腕表中，牛身的黑是以多次電鍍處理帶出四種色澤變化，令金牛剛毅而勇猛。圖 / Breuget提供。

腕表

延伸閱讀

Lady Gaga ig大秀炫紫新髮色！超閃香檳金TUDOR表成助攻

好色、好讀！RICHARD MILLE新款RM 65-01追針計時碼表

高顏質又暖心！90周年 積家Reverso推酒紅色限量腕表

為明日的視力而獻！OMEGA推ORBIS聯名De Ville碟飛腕表

相關新聞

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

快來對名字！「希爾頓悅市集」1字相同5折、2字免費

再過兩周，就要跨向2021年。台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出「犇向2021跨年暢飲派對」，...

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。

金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了

輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的...

世界的聖誕節怎麼過？一起用插畫環遊世界

今年我們度過了非常特別的一年，但感謝我們身在台灣，生活地相對安然與自在。2020終於來到尾聲，聖誕佳節即將到來，今年少了出國的機會，但我們可以將世界帶進自己的視野，邀請您搭上這班幻想班機，閉上眼，與我們一起環遊世界！

想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人

12月的天氣氣象預報令人擔憂，據稱由於東北季風影響，溼冷天氣將持續到一月才會結束。想找太陽？這邊有！韓國超人氣女星、伯爵...

全聯攜手高雄名店歐貝拉 2款手工燒菓子搭咖啡現折10元

下午茶時間除了來杯溫暖的咖啡，如果能再搭配精緻糕點，就能組成完美的午後時光。全聯甜點品牌We Sweet再推聯名新品，這...

日藥本舖加碼1萬盒「率性丹寧」普惠雙鋼印醫療口罩！開箱抽Apple Watch 6

日藥本舖日前與普惠醫工攜手獨家限量開賣1萬盒「率性丹寧」普惠醫工雙鋼印醫療口罩，50入售價379元、可享有會員折扣，還可...

10人用餐享88折！王品3品牌歲末優惠 新菜接力上桌

歲末年終之際，企業微尾牙、聖誕大餐、跨年歡聚的各式活動紛紛出爐，因此王品集團集結王品牛排、夏慕尼、THE WANG等3個...

牛牛大軍來報到！2021農曆年主題腕表工藝大PK

牛總以勤勞、刻苦的印象深植人心。2021年，農曆年份將為辛丑年、牛年，多個高階鐘表品牌如寶璣（Breguet）、雅克德羅...

大江購物中心打造手工薑餅城 台茂推出夜間耶誕光雕秀

中壢大江購物中心今年特別打造全台規模最大、共88棟的耶誕手工薑餅城，12月19日將舉行「愛綻放」燈光秀，開放免費參觀還有...

耶誕送禮 女神温貞菱秘訣大公開

耶誕將至，影視女神温貞菱大開深V的性感優雅造型，演繹施華洛世奇（SWAROVSKI）最新秋冬節日系列並大方與我們分享若有...

熱門新聞

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。