牛牛大軍來報到！2021農曆年主題腕表工藝大PK

牛總以勤勞、刻苦的印象深植人心。2021年，農曆年份將為辛丑年、牛年，多個高階鐘表品牌如寶璣（Breguet）、雅克德羅（Jaquet Droz）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）紛紛推出以牛為主題的工藝限量腕表，透過琺瑯、精雕、寶石鑲嵌，點亮關於時間之美的殊異景緻。

雅克德羅一次推出四款牛年生肖腕表：浮雕水牛腕表的紅金款與白金鑲鑽款，以及微繪水牛紅金款與紅金鑲鑽款。微繪腕表透過背景勾勒出柔和的山水景緻，似暗寓了前景水牛的某種田園之志、人生視野的豁達；浮雕款則透過深邃的黑瑪瑙為表面，遠方的紅梅樹花瓣則鑲嵌了紅寶石，象徵堅忍不拔。而無論浮雕水牛展現的堅韌或微繪水牛體現的淡然，四款腕表都將採限量8只生產，價位自140萬元至271卍元不等。