世界的聖誕節怎麼過？一起用插畫環遊世界

今年我們度過了非常特別的一年，但感謝我們身在台灣，生活地相對安然與自在。2020終於來到尾聲，聖誕佳節即將到來，今年少了出國的機會，但我們可以將世界帶進自己的視野，邀請您搭上這班幻想班機，閉上眼，與我們一起環遊世界！

第一站: 美國

#家人團聚 #聖誕節電影 #大肆購物 #牛奶與餅乾

聖誕前夜，記得在聖誕樹旁擺上牛奶與餅乾給聖誕老人。

為了迎接一年之中最重要的節日，美國的家庭也會提前採購各種需要的用品，因此在聖誕節大肆購物，也成了溫馨佳節最幸福的任務之一。用燈飾佈置家裡與庭院，準備好聖誕襪，再擺上一棵大聖誕樹，等待拆禮物的時光…。聖誕晚餐後，與家人朋友在一起欣賞《小鬼當家》或《戀愛沒有假期》，便是最溫暖的片刻。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第二站: 英國

#烤雞大餐 #聖誕布丁 #帶來好運的銀幣 #女王的演講

英國人的聖誕大餐，桌上一定有一隻完整的火雞！ 豐盛的晚宴，也絕對少不了重頭戲─「聖誕布丁」。每個家庭都有各自的獨門配方，而且通常會在布丁裡塞一枚銀幣，吃到它的人，代表未來一年將會有源源不絕的好運！12/25那天，也是女王發表演說的日子，聖誕節全家聚在一起，一同收下英國女王給大家的聖誕祝福，回顧今年的種種，溫暖迎接更美好的未來。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第三站: 法國

#史特拉斯堡聖誕市集 #樹幹蛋糕 #熱紅酒 #溜冰

法國的聖誕節，最令人興奮就是：有好多聖誕市集可以逛！ 其中又以位於德法的「史特拉斯堡聖誕市集」最為經典！這個全歐洲最古老的市集，位於聖母院教堂周邊，沉浸在充滿文化涵養的氛圍，吃吃喝喝看古董，當然，來到法國，也別忘了來杯香料熱紅酒，品嘗迷人成熟的滋味。如果還有點時間，別忘了到聖誕節才開放的溜冰場運運動，跟朋友相約消化一下剛剛的美食吧！

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第四站: 日本

#炸雞套餐 #草莓蛋糕 #聖誕歌曲 #迪士尼樂園

當店家開始播起山下達郎的《Christmas Eve》，也喚醒了每個日本人心中的聖誕回憶。 每到聖誕節，日本的炸雞店就會推出聖誕炸雞套餐，蛋糕店也紛紛推出擺上大紅草莓的鮮白奶油蛋糕，曾幾何時，聖誕節吃「炸雞」跟「草莓蛋糕」成了日本人在聖誕節絕不會錯過的節慶儀式。而以精緻、創意聞名的日本遊樂園，也會在聖誕節進行特別的節慶活動，讓遊樂園也成了許多日本人聖誕節會前往的娛樂。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

終點站: 台灣

#交換禮物 #聖誕卡片 #舞會派對 #情人約會

回到台灣，你都是怎麼過聖誕節的呢？ 你可能已經跟朋友約好當天要來一場開心的聖誕派對！準備精挑細選的好禮與大家玩一場「交換禮物」，並附上一張充滿祝福的卡片，享受歡樂佳節！聖誕節也是情人約會的絕佳節日，在燈光燦爛的城市，與戀人共享聖誕晚餐，好不浪漫。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

在這暖心的聖誕，感謝陪伴在你身邊的任何一個誰，拍拍今年落在身上的灰塵，準備迎接2021！有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界環遊」，由設計師 LUA 設計主視覺，描繪各國聖誕特色的意象，也邀請插畫家 米乾mi（米乾黏在鍋蓋上） 繪製各國女孩過聖誕的樣貌，讓大家身在台灣，也能體會在國外過聖誕的感覺，同時更珍惜當下能自在與家人好友相聚的時光。