快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

世界的聖誕節怎麼過？一起用插畫環遊世界

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

今年我們度過了非常特別的一年，但感謝我們身在台灣，生活地相對安然與自在。2020終於來到尾聲，聖誕佳節即將到來，今年少了出國的機會，但我們可以將世界帶進自己的視野，邀請您搭上這班幻想班機，閉上眼，與我們一起環遊世界！

第一站: 美國

#家人團聚 #聖誕節電影 #大肆購物 #牛奶與餅乾

聖誕前夜，記得在聖誕樹旁擺上牛奶與餅乾給聖誕老人。

為了迎接一年之中最重要的節日，美國的家庭也會提前採購各種需要的用品，因此在聖誕節大肆購物，也成了溫馨佳節最幸福的任務之一。用燈飾佈置家裡與庭院，準備好聖誕襪，再擺上一棵大聖誕樹，等待拆禮物的時光…。聖誕晚餐後，與家人朋友在一起欣賞《小鬼當家》或《戀愛沒有假期》，便是最溫暖的片刻。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第二站: 英國

#烤雞大餐 #聖誕布丁 #帶來好運的銀幣 #女王的演講

英國人的聖誕大餐，桌上一定有一隻完整的火雞！ 豐盛的晚宴，也絕對少不了重頭戲─「聖誕布丁」。每個家庭都有各自的獨門配方，而且通常會在布丁裡塞一枚銀幣，吃到它的人，代表未來一年將會有源源不絕的好運！12/25那天，也是女王發表演說的日子，聖誕節全家聚在一起，一同收下英國女王給大家的聖誕祝福，回顧今年的種種，溫暖迎接更美好的未來。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第三站: 法國

#史特拉斯堡聖誕市集 #樹幹蛋糕 #熱紅酒 #溜冰

法國的聖誕節，最令人興奮就是：有好多聖誕市集可以逛！ 其中又以位於德法的「史特拉斯堡聖誕市集」最為經典！這個全歐洲最古老的市集，位於聖母院教堂周邊，沉浸在充滿文化涵養的氛圍，吃吃喝喝看古董，當然，來到法國，也別忘了來杯香料熱紅酒，品嘗迷人成熟的滋味。如果還有點時間，別忘了到聖誕節才開放的溜冰場運運動，跟朋友相約消化一下剛剛的美食吧！

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

第四站: 日本

#炸雞套餐 #草莓蛋糕 #聖誕歌曲 #迪士尼樂園

當店家開始播起山下達郎的《Christmas Eve》，也喚醒了每個日本人心中的聖誕回憶。 每到聖誕節，日本的炸雞店就會推出聖誕炸雞套餐，蛋糕店也紛紛推出擺上大紅草莓的鮮白奶油蛋糕，曾幾何時，聖誕節吃「炸雞」跟「草莓蛋糕」成了日本人在聖誕節絕不會錯過的節慶儀式。而以精緻、創意聞名的日本遊樂園，也會在聖誕節進行特別的節慶活動，讓遊樂園也成了許多日本人聖誕節會前往的娛樂。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

終點站: 台灣

#交換禮物 #聖誕卡片 #舞會派對 #情人約會

回到台灣，你都是怎麼過聖誕節的呢？ 你可能已經跟朋友約好當天要來一場開心的聖誕派對！準備精挑細選的好禮與大家玩一場「交換禮物」，並附上一張充滿祝福的卡片，享受歡樂佳節！聖誕節也是情人約會的絕佳節日，在燈光燦爛的城市，與戀人共享聖誕晚餐，好不浪漫。

圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）
圖 / 米乾mi （米乾黏在鍋蓋上）

在這暖心的聖誕，感謝陪伴在你身邊的任何一個誰，拍拍今年落在身上的灰塵，準備迎接2021！有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界環遊」，由設計師LUA設計主視覺，描繪各國聖誕特色的意象，也邀請插畫家米乾mi（米乾黏在鍋蓋上）繪製各國女孩過聖誕的樣貌，讓大家身在台灣，也能體會在國外過聖誕的感覺，同時更珍惜當下能自在與家人好友相聚的時光。

12/25前，有.設計全站消費，即可抽微縮人生特展及色廊展2.0展覽票券，加入有.設計Telegram再抽SML EXPO展覽門票，另外也設立了預算選物專區，讓你用精準預算送到對方心坎裡。詳情請見有.設計聖誕節特別活動「暖心聖誕：世界環遊」

聖誕節 日本

延伸閱讀

歐洲慶聖誕要戴口罩 WHO赴武漢調查

昆凌、鄭恩彩、周冬雨聖誕開箱 寶詩龍大心獻驚喜

博客來推年終禮物季 聖誕布置等商品4折起

富邦媒節慶美食商機噴發 買氣估增8成

相關新聞

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

快來對名字！「希爾頓悅市集」1字相同5折、2字免費

再過兩周，就要跨向2021年。台北新板希爾頓酒店大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出「犇向2021跨年暢飲派對」，...

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。

金喜愛氣質包款Valextra 全新藝術家限定系列美慘了

輪廓簡約、氣質出眾的義大利Valextra包款，向來是韓星最愛，韓劇「夫婦的世界」金喜愛就曾詮釋；近期推出跨界創意合作的...

世界的聖誕節怎麼過？一起用插畫環遊世界

今年我們度過了非常特別的一年，但感謝我們身在台灣，生活地相對安然與自在。2020終於來到尾聲，聖誕佳節即將到來，今年少了出國的機會，但我們可以將世界帶進自己的視野，邀請您搭上這班幻想班機，閉上眼，與我們一起環遊世界！

想找太陽不用等！孔曉振美戴伯爵Sunlight珠寶太迷人

12月的天氣氣象預報令人擔憂，據稱由於東北季風影響，溼冷天氣將持續到一月才會結束。想找太陽？這邊有！韓國超人氣女星、伯爵...

全聯攜手高雄名店歐貝拉 2款手工燒菓子搭咖啡現折10元

下午茶時間除了來杯溫暖的咖啡，如果能再搭配精緻糕點，就能組成完美的午後時光。全聯甜點品牌We Sweet再推聯名新品，這...

日藥本舖加碼1萬盒「率性丹寧」普惠雙鋼印醫療口罩！開箱抽Apple Watch 6

日藥本舖日前與普惠醫工攜手獨家限量開賣1萬盒「率性丹寧」普惠醫工雙鋼印醫療口罩，50入售價379元、可享有會員折扣，還可...

10人用餐享88折！王品3品牌歲末優惠 新菜接力上桌

歲末年終之際，企業微尾牙、聖誕大餐、跨年歡聚的各式活動紛紛出爐，因此王品集團集結王品牛排、夏慕尼、THE WANG等3個...

牛牛大軍來報到！2021農曆年主題腕表工藝大PK

牛總以勤勞、刻苦的印象深植人心。2021年，農曆年份將為辛丑年、牛年，多個高階鐘表品牌如寶璣（Breguet）、雅克德羅...

大江購物中心打造手工薑餅城 台茂推出夜間耶誕光雕秀

中壢大江購物中心今年特別打造全台規模最大、共88棟的耶誕手工薑餅城，12月19日將舉行「愛綻放」燈光秀，開放免費參觀還有...

耶誕送禮 女神温貞菱秘訣大公開

耶誕將至，影視女神温貞菱大開深V的性感優雅造型，演繹施華洛世奇（SWAROVSKI）最新秋冬節日系列並大方與我們分享若有...

熱門新聞

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。