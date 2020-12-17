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大江購物中心打造手工薑餅城 台茂推出夜間耶誕光雕秀
中壢大江購物中心今年特別打造全台規模最大、共88棟的耶誕手工薑餅城，12月19日將舉行「愛綻放」燈光秀，開放免費參觀還有機會獲得國內旅遊兌換券。桃園台茂購物中心則推出「雪人的時空耶誕之旅」夜間耶誕光雕秀。
耶誕打卡景點又多了一處，大江購物中心首度打造全台規模最大、棟數最多的耶誕手工薑餅城，現場88棟繽紛造型、獨一無二的薑餅屋是由大江購物中心團隊規劃設計，並跨界邀請專業的烘焙業者及啟英高中餐飲科師生共同完成，即日起開放參觀至12月27日。
不只是打造溫馨可愛的薑餅城，大江耶接耶誕同步做公益，第四屆「ㄧ星衣益讓愛傳遞」耶誕送暖公益於12月18至12月20日舉辦，今年號召館內各樓層店櫃及一樓耶誕市集等280家品牌廠商加入公益行列，募集全新義賣商品已超過1千件並享有比周年慶還划算的公益價，義賣所得將全數捐贈「仁友愛心家園」興建住所的計畫。
另外，桃園台茂購物中心推出夜間「耶誕光雕秀」，即日起至12月27日晚間6點至9點，每個整點在城堡外牆放映「雪人的時空耶誕之旅」，
12月24日至12月26日加映至晚間10點。以城堡大鐘為中心，在外牆上投影出3000吋超大屏幕的光雕展演光雕秀。除了光雕秀，城堡牆上也會出現北極星空加上極光的燈光秀，讓民眾感受北極圈的極光飛舞。
台茂位於B2樓微笑劇場的8米高雪地耶誕樹，搭配極地星空與極光效果，開館後每個半點都會有五彩的極光效果，搭配雪花與音樂。空中則有7樓屋頂懸吊至2樓的大型雪花燈飾，從館內到館外營造耶誕氛圍。迎接2021年的元旦假期，2021年1月1日晚上，將施放300秒的低空花火迎接新年。
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