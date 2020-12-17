耶誕送禮 女神温貞菱秘訣大公開

耶誕將至，影視女神温貞菱大開深V的性感優雅造型，演繹施華洛世奇（SWAROVSKI）最新秋冬節日系列並大方與我們分享若有機會和心愛的對象交換禮物，送禮送到心坎裡的秘訣是：直接帶對方到店上各自挑選喜歡的禮物，再另外買單。她笑說，這是最直接又不容易出錯的傳遞心意方式。

温貞菱認為，今年因為疫情關係限制出國，心愛的人都在身邊，因此也可以看成是特別幸福的一年。她也透露今年已經偷偷選好最想要的禮物，就是此次演繹的SWAROVSKI Tennis Deluxe系列耳環：耳環線條沿著耳廓展開，小巧精緻的光芒點綴耳畔，她一戴上就想立馬決定要帶回家。除了自己，施華洛世奇多變的風格能滿足不同人的需求，讓她一次就能為媽媽與姊姊買到滿意的好禮，是採購禮物必逛首選。 TENNIS DELUXE穿孔耳環，5,990元。圖／施華洛世奇提供 温貞菱分享耶誕送禮秘訣，演繹施華洛世奇秋冬佳節系列。圖／施華洛世奇提供 TENNIS DELUXE穿孔耳環，4,990元。圖／施華洛世奇提供 TENNIS DELUXE項鍊，8,990元。圖／施華洛世奇提供 TENNIS DELUXE套組，9,990元。圖／施華洛世奇提供 TENNIS DELUXE項鍊，12,900元。圖／施華洛世奇提供 温貞菱分享耶誕送禮秘訣，演繹施華洛世奇秋冬佳節系列。圖／施華洛世奇提供 温貞菱分享耶誕送禮秘訣，演繹施華洛世奇秋冬佳節系列。圖／施華洛世奇提供 TENNIS DELUXE頸鍊，8,490元。圖／施華洛世奇提供