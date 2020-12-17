餵肌膚喝香檳！嬌蘭頂級蘭鑽精奢氧生微晶萃緊緻臉部

香檳中的細微泡泡，讓每次喝下的瞬間，味覺都有完美體驗，現在嬌蘭也要餵肌膚喝香檳了！歷經2年研究推出的頂級「蘭鑽精奢氧生微晶萃」，含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，每次使用時，能釋放分子活性，讓肌膚緊緻更光亮。

法國嬌蘭蘭鑽護膚系列問世15年來，以研究蘭花中的各種活性成分，為臉部肌膚注入活力，全新的蘭鑽精奢氧生微晶萃，被暱稱為香檳泡泡瓶，因為瓶中含有7,000顆蘭花氧塑微晶球，晶球中則含有百萬蘭花微分子，並有油水並存的雙質感，一用上臉，能感受輕盈質感，肌膚迅速吸收，散發出優雅的蘭花氣味。

微晶萃中運用微封濃縮科技，內含有92%天然來源成分，搭配活膚呼吸科技，讓精華液較其他蘭鑽系列濃度增加2倍。

包覆7,000顆蘭花氧塑微晶球 創造奇蹟精華的神奇功效

在這款如奢華寶石般的全新包裝中，全新「蘭鑽精奢氧生微晶萃」充分利用最新一代「微封濃縮科技」(Micro-Encapsulation) ，在嬌蘭產品特有的舒適感中結合自然與功效。其以高達 92% 天然來源成分*組成的優質配方可完美融入肌膚，幫助肌膚緊緻，回復肌膚完美柔順輪廓線，讓臉部肌膚永遠呈現最佳狀態。

*符合 ISO 16128 標準，計算內容包括水。其餘 8％ 為可隨時間加強配方觸感和完整度的成分。

蘭鑽核心 「活膚呼吸科技TM」

全新「蘭鑽精奢氧生微晶萃」蘊含高濃度「活膚呼吸科技TM」（Cell RespirationTM），濃度為其他蘭鑽系列精華液的兩倍。這項技術有助於賦活肌膚，促進肌膚健康、活力與彈性*，持續活化肌膚，對抗因老化帶來的問題，進而達到肌膚緊緻，展現完美柔順輪廓線

成分經由體外試驗

全新微封濃縮科技 幫助蘭花精萃成分 深入肌膚底層 由內而外 打造獨特的緊實功效

法國嬌蘭實驗室進一步研究如何增加肌膚緊緻力，以達到緊實的效果，從而創造出一套極佳的配方。

肌膚深層 持續地作用 健全彈力、強化緊緻力

經由體外的成分測試顯示，蘭花氧塑微晶球中的精華油，能打造宛如緊密的緊緻彈力網，有助於維持更強健、更緊緻的肌膚。

肌膚瞬間緊緻 展現完美柔順輪廓線

「蘭鑽精奢氧生微晶萃」富含幫助肌膚緊緻的複合物，以柔軟且細緻得幾乎感覺不到的質地與肌膚完美融合。這層超級舒適的隱形彈力網輕輕地包裹著肌膚，擁抱著臉部輪廓，瞬間創造出立即可見的效果。在極致舒適，沒有任何緊繃或乾燥的感覺之中，肌膚顯得更緊緻光滑，而毛孔變得更為細緻。

微流體MICRO-FLUIDIC-獨特的配方技術

兩年的強化研究為這款全新「蘭鑽精奢氧生微晶萃」配方賦予前所未有且極為珍貴的自然效果和質地。絕對是法國嬌蘭獨有的奢華。

嬌蘭運用最新「微封濃縮科技」(Micro-Encapsulation)可讓水相(清新水感)及油相(滋潤精萃油)兩種狀態並存。彷彿施展魔法一般，兩者共同攜手創造出數千顆晶瑩剔透的蘭花氧塑微晶球。這些猶如鑽石般晶瑩珍貴的微雕精靈全都是由微觀層級精細呈現。

在這款精華液呢喃般輕柔的纖細質地中，肌膚可享受細緻舒柔的使用體驗。首先是水感精華提供新鮮愉悅的感覺，接著，由珍貴精萃油打造的微晶球細緻地融入肌膚，帶來柔軟、滋潤而舒適的感官享受。為護膚保養帶來前所未有的感官奇蹟。