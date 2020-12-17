軟木塞毒藥罐包包超可愛 迪士尼反派迷必搶！
大人小孩都喜歡的迪士尼，一直都是許多時尚設計的靈感來源，美國品牌Danielle Nicole的迪士尼聯名系列也陸續不斷推出新品，從公主系列到星際大戰等，選擇超豐富。最近新推出的居然是以同樣擁有許多支持者的「反派系列」為主題，無論是《白雪公主》的皇后、《小美人魚》的烏蘇拉等，絕對可以滿足熱衷暗黑角色的迪士尼粉絲！
這次Danielle Nicole迪士尼反派系列商品，在設計上不只運用了角色本身的造型，也加入了動畫情節中的經典物品，都是那種讓動畫迷一看就可以認出來的元素。比方說《小美人魚》中愛麗兒要用聲音和烏蘇拉換一雙腿時簽的契約卷軸、《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥、《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍等，造型非常特殊之外，還能喚起記憶中那些令人印象深刻的動畫劇情。
款式方面包括後背包、肩背包和鍊帶包，很適合平常休閒風造型或是派對裝扮搭配使用，絕對搶眼！
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