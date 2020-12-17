軟木塞毒藥罐包包超可愛 迪士尼反派迷必搶！

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聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Danielle Nicole推出迪士尼反派系列主題包款。圖／摘自Danielle Nicole官網
Danielle Nicole推出迪士尼反派系列主題包款。圖／摘自Danielle Nicole官網

大人小孩都喜歡的迪士尼，一直都是許多時尚設計的靈感來源，美國品牌Danielle Nicole的迪士尼聯名系列也陸續不斷推出新品，從公主系列到星際大戰等，選擇超豐富。最近新推出的居然是以同樣擁有許多支持者的「反派系列」為主題，無論是《白雪公主》的皇后、《小美人魚》的烏蘇拉等，絕對可以滿足熱衷暗黑角色的迪士尼粉絲！

這次Danielle Nicole迪士尼反派系列商品，在設計上不只運用了角色本身的造型，也加入了動畫情節中的經典物品，都是那種讓動畫迷一看就可以認出來的元素。比方說《小美人魚》中愛麗兒要用聲音和烏蘇拉換一雙腿時簽的契約卷軸、《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥、《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍等，造型非常特殊之外，還能喚起記憶中那些令人印象深刻的動畫劇情。

款式方面包括後背包、肩背包和鍊帶包，很適合平常休閒風造型或是派對裝扮搭配使用，絕對搶眼！

《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《睡美人》中梅菲瑟的與她的變身恐龍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《白雪公主》的皇后毒藥配方書籍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《白雪公主》的皇后毒藥配方書籍造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包上還能看到愛麗兒的簽名。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包上還能看到愛麗兒的簽名。圖／摘自Danielle Nicole官網
《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《變身國王》邪惡女國策顧問Yzma的毒藥造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網
《小美人魚》烏蘇拉契約卷軸造型包。圖／摘自Danielle Nicole官網

迪士尼 動畫

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