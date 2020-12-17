聽新聞
test
0:00 / 0:00
7-11「冬至湯圓3霸主」出爐！湯圓限時特價2件8折、3件75折
12月21日就是冬至，7-ELEVEN表示，在冬至前一周湯圓銷量開始成長，到冬至當天買氣達到最高峰，銷量可較平日成長8倍，光是12月就能賣出高達40萬盒以上的湯圓。7-ELEVEN即日起至12月29日湯圓推出特價2件8折、3件75折。
根據7-ELEVEN統計，湯圓最受歡迎的前3名依序為芝麻、花生、鮮肉口味，榮獲銷售王冠軍的芝麻湯圓屹立不搖熱銷40年，堪稱最經典不敗的湯圓霸主。近期7-ELEVEN也推出不少新奇口味，如「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「桂冠流沙湯圓」都受到不少年輕族群喜愛，更有網紅將湯圓搭配飲料的創新吃法，像是桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓搭配飲冰室茶集綠奶茶。
7-ELEVEN預購也推出多款冬至湯圓商品，即日起結合網路名店、知名手搖飲獨家開發新品，包括OPEN小將聯手一手私藏世界紅茶聯手推出色彩繽紛、風味獨特的「伯爵珍珠彩虹湯圓」、老虎堂黑糖專売的「黑糖流沙芝麻湯圓」、芋頭控必吃排隊名店的「食芋堂－金沙芋泥湯圓」、鮮芋仙首度推出Q度嚼勁十足的「招牌雙圓」等，活動期間指定商品可享任選第2件9折的預購優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言