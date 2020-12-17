7-11「冬至湯圓3霸主」出爐！湯圓限時特價2件8折、3件75折

12月21日就是冬至，7-ELEVEN表示，在冬至前一周湯圓銷量開始成長，到冬至當天買氣達到最高峰，銷量可較平日成長8倍，光是12月就能賣出高達40萬盒以上的湯圓。7-ELEVEN即日起至12月29日湯圓推出特價2件8折、3件75折。

根據7-ELEVEN統計，湯圓最受歡迎的前3名依序為芝麻、花生、鮮肉口味，榮獲銷售王冠軍的芝麻湯圓屹立不搖熱銷40年，堪稱最經典不敗的湯圓霸主。近期7-ELEVEN也推出不少新奇口味，如「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「桂冠流沙湯圓」都受到不少年輕族群喜愛，更有網紅將湯圓搭配飲料的創新吃法，像是桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓搭配飲冰室茶集綠奶茶。