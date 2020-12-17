絕美的東方詩意耶誕！梵克雅寶Alhambra璣鏤雕花新風貌
耶誕佳節將至，來自巴黎的頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度攜手南韓藝術家徐英姬（Younghee Suh），以經典的 Alhambra系列及其璣鏤雕花上的璀璨金光為主角，發布一系列全新形象照，薈萃東西雙方的文化精髓，為今年耶誕擦出既奇幻又優雅的嶄新火花。
她與梵克雅寶的首度合作始於2018年。梵克雅寶推出以諾亞方舟為主題的高級珠寶系列L’Arche de Noé racontée par Van Cleef & Arpels之際，徐英姬透過成對的動物伴侶上演一幕幕生動傳神的故事。2019年，徐英姬再度與梵克雅寶合作，以動人筆觸勾勒一系列插畫，融合韓國傳統與Heritage系列。今年初，她再為婉約的Lucky Animals系列和典雅的Butterfly胸針創作，以攝影作品紀錄精緻出塵的美學。她以韓紙手工雕琢建構成迷人的場景，盛放的繁花融會韓國傳統手工藝，一筆一畫的繪圖生動傳神，讓珠寶恍如在自然環境中燦爛綻放。
「這一系列演繹璣鏤雕花工藝的作品，創作靈感源自流行於南韓的單色畫，其代表人物李禹煥（Lee Ufan）擅長以點及由點連成的線在韓紙上作畫，象徵空間和時間的關係，讓我聯想到璣鏤雕花的紋理，」徐英姬說。此次第四度與梵克雅寶的合作，徐英姬將個人藝術意念轉化為一系列的攝影作品，細緻地體現出分別代表璣鏤雕花和金質圓珠兩項工藝之美，勾勒出此系列經典的璀璨神韻。
雖然一直到2018年，傳統的璣鏤雕花鐫刻技術才首次出現在深受歡迎的Alhambra系列，事實上，這項金工技術自1910年代起已經長於裝飾腕表的表盤，至1930年代則應用於小盒子、粉盒和 Minaudière百寶匣等精緻物件上，並結合貴金屬和寶石鑲嵌工藝。梵克雅寶Alhambra系列上的璣鏤雕花，透過恰到好處的深度和太陽放射構圖營造出細膩的浮雕效果，使光線縈迴交錯，綻放光彩。在徐英姬的詩意想像下，Alhambra 吊墜上的璣鏤雕花宛如日冕金光，向四面八方散射出均勻立體的線條，締造熠熠生輝的意象，更顯出幸運草圖騰的斑爛光彩。
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