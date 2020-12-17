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PORTER INTERNATIONAL跨界CSD中衛 打造全新潮包、聯名口罩
「口罩」絕對是2020年最重要的關鍵字，眼看國境解封遙遙無期，因此讓袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也與知名醫療口罩品牌CSD中衛合作，以「舒適工作」為設計發想，打造全新TRADE系列包款，以及聯名款的口罩，一曝光就有高詢問度。
PORTER INTERNATIONAL受到旗下服裝品牌ADV_LABEL為店員打造專屬的制服啟發，從取代原「圍裙制服」的「一片式袋包」延伸，貫徹工裝設計概念，重新定義服飾及袋包之間界線。PORTER INTERNATIONAL思考了配戴於腰間的扁包、多格多功的口袋收納，因此全系列以貼合身型及多口袋為主軸，發展斜肩包、托特包、水桶包、後背包等日常款式。並以褲耳、活摺打結裝飾等工裝元素貫穿袋包細節，融合工作及休閒時的需求，符合後疫情時代的在家工作宅經濟趨勢，並展現品牌向來注重袋包實用性的堅持。
另外，為了展現PORTER INTERNATIONAL 20周年的新面貌，品牌也於今年全面更換店員制服。包含TRADE一片式圍裙袋包，透過「tone on tone」同色調的方式來配搭。門市人員所使用配TRADE系列一片式袋包，有著專為放置銷售現場所需的工具所設計的多功能口袋，能收納筆記本、計算機、原子筆等。所以，為了慶祝TRADE系列上市，全台店員也將於宣傳期間統一配戴PORTER INTERNATIONAL及中衛的聯名口罩，而且自12/18起，凡至PORTER實體店櫃與線上通路消費滿5,500元，就能獲得只送不賣的限量聯名口罩乙組，贈完為止。
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