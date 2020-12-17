快訊

先進國家之恥？百萬學童挨餓 聯合國兒福首次救濟英國

陰轉陽！莫斯科芭蕾舞團再增4人確診 所有團員須居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PORTER INTERNATIONAL跨界CSD中衛 打造全新潮包、聯名口罩

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也與口罩品牌CSD中衛合作，打造全新TRADE系列包款，以及聯名款口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也與口罩品牌CSD中衛合作，打造全新TRADE系列包款，以及聯名款口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

口罩」絕對是2020年最重要的關鍵字，眼看國境解封遙遙無期，因此讓袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也與知名醫療口罩品牌CSD中衛合作，以「舒適工作」為設計發想，打造全新TRADE系列包款，以及聯名款的口罩，一曝光就有高詢問度。

PORTER INTERNATIONAL受到旗下服裝品牌ADV_LABEL為店員打造專屬的制服啟發，從取代原「圍裙制服」的「一片式袋包」延伸，貫徹工裝設計概念，重新定義服飾及袋包之間界線。PORTER INTERNATIONAL思考了配戴於腰間的扁包、多格多功的口袋收納，因此全系列以貼合身型及多口袋為主軸，發展斜肩包、托特包、水桶包、後背包等日常款式。並以褲耳、活摺打結裝飾等工裝元素貫穿袋包細節，融合工作及休閒時的需求，符合後疫情時代的在家工作宅經濟趨勢，並展現品牌向來注重袋包實用性的堅持。

PORTER INTERNATIONAL在今年全面更換店員制服，以tone to tone方式配搭TRADE系列一片式袋包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL在今年全面更換店員制服，以tone to tone方式配搭TRADE系列一片式袋包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

另外，為了展現PORTER INTERNATIONAL 20周年的新面貌，品牌也於今年全面更換店員制服。包含TRADE一片式圍裙袋包，透過「tone on tone」同色調的方式來配搭。門市人員所使用配TRADE系列一片式袋包，有著專為放置銷售現場所需的工具所設計的多功能口袋，能收納筆記本、計算機、原子筆等。所以，為了慶祝TRADE系列上市，全台店員也將於宣傳期間統一配戴PORTER INTERNATIONAL及中衛的聯名口罩，而且自12/18起，凡至PORTER實體店櫃與線上通路消費滿5,500元，就能獲得只送不賣的限量聯名口罩乙組，贈完為止。

PORTER INTERNATIONAL以「舒適工作」為設計發想，打造全新TRADE系列包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL以「舒適工作」為設計發想，打造全新TRADE系列包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL TRADE系列後背包5,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL TRADE系列後背包5,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL TRADE系列經典斜肩小方包3,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL TRADE系列經典斜肩小方包3,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL TRADE系列兩用托特包5,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL TRADE系列兩用托特包5,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL TRADE系列工裝斜肩水桶包5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL TRADE系列工裝斜肩水桶包5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，打造只送不賣聯名口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

口罩 品牌 在家工作

延伸閱讀

羅威納犬剪毛發狂 狠咬寵物美容師致鼻、唇嚴重撕裂傷

高鐵元旦疏運再加開六班次列車 12/19凌晨開放購票

元旦訂位太滿！台灣高鐵再加開6班車 周六開放搶票

直徑30公分！Mrs. Fields推出「巨人餅乾」可供20人吃

相關新聞

cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4...

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。

7-11冬至湯圓3霸主出爐！湯圓限時特價2件8折、3件75折

12月21日就是冬至，7-ELEVEN表示，在冬至前一周湯圓銷量開始成長，到冬至當天買氣達到最高峰，銷量可較平日成長8倍...

絕美的東方詩意耶誕！梵克雅寶Alhambra璣鏤雕花新風貌

耶誕佳節將至，來自巴黎的頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度攜手南韓藝術家徐英姬（Young...

PORTER INTERNATIONAL跨界CSD中衛 打造全新潮包、聯名口罩

「口罩」絕對是2020年最重要的關鍵字，眼看國境解封遙遙無期，因此讓袋包品牌PORTER INTERNATIONAL也與...

融入騎士精神的小白鞋！le coq sportif超限量開賣

白色休閒鞋是永遠不過時的百搭單品，如果再加上細節的裝飾變化，也可以在低調中展現獨特品味。法國le coq sportif...

性感女超人蓋兒加朵 穿聖羅蘭西裝辣出新高度

聖羅蘭（Saint Laurent）前幾日在撒哈拉沙漠舉辦2021春夏時裝秀，再次用品牌充滿帥氣、標誌性的性感風情迷惑眾...

蔡詩芸搶先穿QORE與NBA聯名潮衣 老公王陽明讚聲「像是上城女孩」

以紐約為基地的潮牌QORE首度引進台灣，就推出了與NBALAB聯名款，正式上市時請來新手媽媽蔡詩芸站台詮釋。她身穿以布魯...

振興三倍券最後倒數！全家便利商店推「點數、購物金」雙重回饋

振興三倍券的使用期限至12月31日截止，全家便利商店搶攻最後一波振興商機，結合年末節慶推出耶誕「交換禮物大賞」、「聚會必...

昆凌、鄭恩彩、周冬雨聖誕開箱 寶詩龍大心獻驚喜

今年聖誕節你最想收到什麼禮物？對昆凌、周冬雨和鄭恩彩來說，法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）肯定會是她們202...

博客來推年終禮物季 聖誕布置等商品4折起

迎接年末聖誕節帶來的採購熱潮，博客來即日起至12月31日推出「年終禮物季」線上禮物展活動，第二波活動主打交換禮物、聖誕限...

易飛網推韓國微旅行 南台灣元旦啟航

繼9月分桃園出發的濟州上空微旅行大獲好評後，易飛網今（17）日宣布再次攜手韓國觀光公社、台灣虎航加碼推出「2021飛向韓...

熱門新聞

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。