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融入騎士精神的小白鞋！le coq sportif超限量開賣

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
BLAZON系列鞋款，單雙7,690元。圖／le coq sportif提供
BLAZON系列鞋款，單雙7,690元。圖／le coq sportif提供

白色休閒鞋是永遠不過時的百搭單品，如果再加上細節的裝飾變化，也可以在低調中展現獨特品味。法國le coq sportif Sport之前推出BLAZON系列鞋款，近期台灣首次開賣，融入騎士徽標精神的設計，搭上細節處亮眼的色調，為實穿的白鞋增添更簡約又俏皮的風格。

BLAZON系列由法國職人手工製作，鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。這次台灣一共推出3色款，分別是代表謙遜的黑色徽標、代表忠誠和毅力的藍色徽標和象徵愛與奉獻的紅色徽標。純白的鞋身採用柔軟舒適的荔枝紋牛皮革製成，鞋身側面烙印「le coq sportif」的Logo，整體風格在運動風中又帶著隨興時尚的休閒氣質，更兼具歷史文化傳統魅力。

台灣方面只在台北中和環球、台中新光三越、高雄夢時代的le coq sportif Sport專櫃販售，每個尺寸只有3雙，超限量登場。

鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供
鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供
BLAZON系列鞋款，單雙7,690元。圖／le coq sportif提供
BLAZON系列鞋款，單雙7,690元。圖／le coq sportif提供
鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供
鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供
法國le coq sportif SportBLAZON系列鞋款，近期台灣首次開賣，融入騎士徽標精神的設計。圖／le coq sportif提供
法國le coq sportif SportBLAZON系列鞋款，近期台灣首次開賣，融入騎士徽標精神的設計。圖／le coq sportif提供
鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供
鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。圖／le coq sportif提供

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