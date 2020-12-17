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融入騎士精神的小白鞋！le coq sportif超限量開賣
白色休閒鞋是永遠不過時的百搭單品，如果再加上細節的裝飾變化，也可以在低調中展現獨特品味。法國le coq sportif Sport之前推出BLAZON系列鞋款，近期台灣首次開賣，融入騎士徽標精神的設計，搭上細節處亮眼的色調，為實穿的白鞋增添更簡約又俏皮的風格。
BLAZON系列由法國職人手工製作，鞋舌及後跟的顏色徽章設計是最大特色，靈感來自於中世紀法國使用特定的徽標來識別騎士。這次台灣一共推出3色款，分別是代表謙遜的黑色徽標、代表忠誠和毅力的藍色徽標和象徵愛與奉獻的紅色徽標。純白的鞋身採用柔軟舒適的荔枝紋牛皮革製成，鞋身側面烙印「le coq sportif」的Logo，整體風格在運動風中又帶著隨興時尚的休閒氣質，更兼具歷史文化傳統魅力。
台灣方面只在台北中和環球、台中新光三越、高雄夢時代的le coq sportif Sport專櫃販售，每個尺寸只有3雙，超限量登場。
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