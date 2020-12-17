性感女超人蓋兒加朵 穿聖羅蘭西裝辣出新高度

聖羅蘭（Saint Laurent）前幾日在撒哈拉沙漠舉辦2021春夏時裝秀，再次用品牌充滿帥氣、標誌性的性感風情迷惑眾生，帶來專屬聖羅蘭的現代女性風格。而最近好萊塢不少新片上映，女星們也紛紛以聖羅蘭的服裝穿出俐落時尚感，不同於洋裝、禮服的柔美，取而代之的是西裝套裝風的中性、火辣兼具特質，照樣驚艷四座。

蓋兒加朵（Gal Gadot）最近開始忙著宣傳《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984），在線上記者會上，她身穿Saint Laurent的全套紅色燈心絨西裝套裝，內搭大尖領白色襯衫，用搶眼熱情的紅色與大領片的銳利感展現霸氣又復古的態度，配上紅唇就是嗆辣有型。