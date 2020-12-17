振興三倍券最後倒數！全家便利商店推「點數、購物金」雙重回饋

振興三倍券的使用期限至12月31日截止，全家便利商店搶攻最後一波振興商機，結合年末節慶推出耶誕「交換禮物大賞」、「聚會必備」2大生活提案，即日起至12月31日使用振興三倍券到店購買指定商品、預購、隨買跨店取都可享雙重回饋，包括會員點數雙倍贈，使用200元振興三倍券消費贈200點、使用500元振興三倍券消費贈500點；另可享20%回饋購物金，使用200元振興三倍券消費送40元購物金、使用500元振興三倍券消費送100元購物金，購物金限原店使用、使用期限至2021年1月3日止。

交換禮物是耶誕節的重頭戲，全家便利商店交換禮物推薦肖像聯名商品、專櫃香水，透過全家便利商店App就可預購，使用振興三倍券還可享回饋優惠。肖像聯名系列首推寶可夢護唇膏，以精靈球設計的外型、上面站著皮卡丘、卡比獸等5款人氣角色，首批限量各1,000組，使用會員點數800點+399元或50,000點免費換購；Hello Kitty極輕隨身掌型吹風機共有2款，是出遊最佳備品，首批限量各500組，使用會員點數800點+899元或80,000點免費換購；汪汪隊立大功童趣數位相機共有2款，內建數十種汪汪隊貼圖，首批限量各500組，使用會員點數800點+699元或80,000點免費換購；泡泡先生真無線藍牙耳機共有2款，首批限量各200組，使用會員點數800點+1,380元或150,000點免費換購。

另精選受到年輕族群和小資族喜愛的知名香氛品牌，包含Jo Malone藍風鈴香水、Diptyque杜桑淡香水、BOVA香氛擴香瓶等，使用會員點數400～1,000點即可以加價269～2,399元的優惠價格入手。

同時全家便利商店也推出多款耶誕氛圍造型零食，包括不二家牛奶糖70周年經典罐特別版、綜合牛奶糖，任選2件不僅可享第2件6折優惠，還可加價29元換購造型便利貼；乖乖奶油椰子口味也換上耶誕包裝，麥提莎牛奶巧克力更推出麋鹿限定版。即日起至12月29日指定商品可享第2件6折優惠。