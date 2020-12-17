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蔡詩芸搶先穿QORE與NBA聯名潮衣 老公王陽明讚聲「像是上城女孩」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
以紐約為基地的潮牌QORE首度引進台灣，就推出與NBALAB聯名款，正式上市時請來新手媽媽蔡詩芸站台詮釋。記者曾吉松／攝影
以紐約為基地的潮牌QORE首度引進台灣，就推出與NBALAB聯名款，正式上市時請來新手媽媽蔡詩芸站台詮釋。記者曾吉松／攝影

紐約為基地的潮牌QORE首度引進台灣，就推出了與NBALAB聯名款，正式上市時請來新手媽媽蔡詩芸站台詮釋。她身穿以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，這樣的造型也讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。

潮牌QORE是以女性視角出發，混合運動元素的紐約潮牌，因此在成立的第三年，特別與NBALAB合作，打造專屬於女孩的籃球時尚風格。便以此聯名系列登台，請來符合品牌形象的蔡詩芸演繹新款服飾，展現源自街頭文化的設計概念。首次穿上合作款的蔡詩芸就覺得，即使是運動風或是比較寬鬆的剪裁，女生都還是希望能保留些許的線條感，QORE的整體輪廓就是如此。特別喜愛黑、白配色的她，就選擇了隊服為同一色系的布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款，直說「穿起來不拉遢又很Cozy（舒適）」，連老公王陽明也覺得非常時髦有型。

蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影
蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影

同樣是聯名款，運動潮牌Champion這季與人氣電玩遊戲《超級瑪利歐》跨界，打造多款周年紀念系列。今年是瑪利歐兄弟35周年，Champion就以原版遊戲設計風格為啟發，將有著鮮活形象的角色如奇諾比奧、火焰瑪利歐等生動地呈現於Champion紮染T恤、Reverse Weave®連帽上衣等經典款式上，每一件單品都融入了懷舊元素。值得一提的是，這系列中有一款紅色限量版Super Fleece 3.0工裝服，就是向瑪利歐經典形象的致敬。

蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影
蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影

蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影
蔡詩芸身穿潮牌QORE以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。記者曾吉松／攝影

Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供
Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供

QORE與NBALAB聯名系列Throwback Team Windbreaker復古風衣外套3,880元。圖／QORE提供
QORE與NBALAB聯名系列Throwback Team Windbreaker復古風衣外套3,880元。圖／QORE提供

Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供
Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供

QORE與NBALAB聯名系列Cozy Team Crop短版長袖上衣2,980元。圖／QORE提供
QORE與NBALAB聯名系列Cozy Team Crop短版長袖上衣2,980元。圖／QORE提供

Champion和超級瑪莉歐聯名系列Logo上衣。圖／Champion提供
Champion和超級瑪莉歐聯名系列Logo上衣。圖／Champion提供

QORE與NBALAB聯名系列Cozy Team Crop短版長袖上衣2,980元。圖／QORE提供
QORE與NBALAB聯名系列Cozy Team Crop短版長袖上衣2,980元。圖／QORE提供

QORE與NBALAB聯名系列Throwback Team Windbreaker復古風衣外套3,880元。圖／QORE提供
QORE與NBALAB聯名系列Throwback Team Windbreaker復古風衣外套3,880元。圖／QORE提供

Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供
Champion和超級瑪莉歐聯名系列連帽上衣2,880元。圖／Champion提供

紐約 新手媽媽

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