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蔡詩芸搶先穿QORE與NBA聯名潮衣 老公王陽明讚聲「像是上城女孩」
以紐約為基地的潮牌QORE首度引進台灣，就推出了與NBALAB聯名款，正式上市時請來新手媽媽蔡詩芸站台詮釋。她身穿以布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款混搭項鍊、耳環配件，這樣的造型也讓老公王陽明讚聲「像是上城女孩」。
潮牌QORE是以女性視角出發，混合運動元素的紐約潮牌，因此在成立的第三年，特別與NBALAB合作，打造專屬於女孩的籃球時尚風格。便以此聯名系列登台，請來符合品牌形象的蔡詩芸演繹新款服飾，展現源自街頭文化的設計概念。首次穿上合作款的蔡詩芸就覺得，即使是運動風或是比較寬鬆的剪裁，女生都還是希望能保留些許的線條感，QORE的整體輪廓就是如此。特別喜愛黑、白配色的她，就選擇了隊服為同一色系的布魯克林籃網隊為靈感的外套與褲款，直說「穿起來不拉遢又很Cozy（舒適）」，連老公王陽明也覺得非常時髦有型。
同樣是聯名款，運動潮牌Champion這季與人氣電玩遊戲《超級瑪利歐》跨界，打造多款周年紀念系列。今年是瑪利歐兄弟35周年，Champion就以原版遊戲設計風格為啟發，將有著鮮活形象的角色如奇諾比奧、火焰瑪利歐等生動地呈現於Champion紮染T恤、Reverse Weave®連帽上衣等經典款式上，每一件單品都融入了懷舊元素。值得一提的是，這系列中有一款紅色限量版Super Fleece 3.0工裝服，就是向瑪利歐經典形象的致敬。
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