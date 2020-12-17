昆凌、鄭恩彩、周冬雨聖誕開箱 寶詩龍大心獻驚喜
今年聖誕節你最想收到什麼禮物？對昆凌、周冬雨和鄭恩彩來說，法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）肯定會是她們2020最精彩的驚喜之一！Boucheron之前曾公開冬日佳節廣告「Share Holiday Emotion」，邀請世界各地的寶詩龍女郎，包含昆凌、周冬雨、Alexa Chung、鄭恩彩、Rola、Nour，透過居家風格的日常珠寶穿戴，展現寶詩龍的自由與混搭精神。
品牌今日再度發出第二波宣傳視覺，五位寶詩龍女神紛以黑或白色的時裝，展現性感、度假、慵懶的不同魅力。而在拍攝進行時，品牌也精心準備禮物，像是一封來自祖母的信，讓重視家庭觀念的Nour感動不已；周冬雨得到了一台拍立得，足以在歡樂時分記錄下感動瞬間；Alexa Chung則在禮物「素描筆記」上繪製了一張配戴Quatre指環的速寫、即席揮灑，而與品牌共享環保意識的Rola，則收到一瓶取自巴黎芳登總店屋頂的蜂蜜，透過蜜蜂之於一座城市扮演生態維持的重要角色，意義非凡且格外甜蜜。
其中Alex Chung特別搭配一件Jack系列黃K金耳釘，從音源線得到靈感的造型設計，除充滿玩興，並帶有鮮明的當代氣息。耳釘還可成為服裝、領片上的別針，一物多用、展現創意樂趣；另一款Serpent Bohème系列黃金項鍊則為Nour所配戴，由靈蛇造型得到靈感的Serpent項鍊，以橢圓形為元素，本次更加入流蘇、垂墜的設計手法，讓珠寶柔軟而有機，並獻上寶詩龍身為頂級珠寶世家的精湛珠寶工藝。
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