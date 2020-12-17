昆凌、鄭恩彩、周冬雨聖誕開箱 寶詩龍大心獻驚喜

今年聖誕節你最想收到什麼禮物？對昆凌、周冬雨和鄭恩彩來說，法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）肯定會是她們2020最精彩的驚喜之一！Boucheron之前曾公開冬日佳節廣告「Share Holiday Emotion」，邀請世界各地的寶詩龍女郎，包含昆凌、周冬雨、Alexa Chung、鄭恩彩、Rola、Nour，透過居家風格的日常珠寶穿戴，展現寶詩龍的自由與混搭精神。

品牌今日再度發出第二波宣傳視覺，五位寶詩龍女神紛以黑或白色的時裝，展現性感、度假、慵懶的不同魅力。而在拍攝進行時，品牌也精心準備禮物，像是一封來自祖母的信，讓重視家庭觀念的Nour感動不已；周冬雨得到了一台拍立得，足以在歡樂時分記錄下感動瞬間；Alexa Chung則在禮物「素描筆記」上繪製了一張配戴Quatre指環的速寫、即席揮灑，而與品牌共享環保意識的Rola，則收到一瓶取自巴黎芳登總店屋頂的蜂蜜，透過蜜蜂之於一座城市扮演生態維持的重要角色，意義非凡且格外甜蜜。