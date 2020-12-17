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Reebok集結經典設計元素 邀職人重新詮釋ＣL Legacy系列鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Reebok邀請服飾品牌創辦人AKKO演繹全新ＣL Legacy系列鞋款。圖／Reebok提供
Reebok邀請服飾品牌創辦人AKKO演繹全新ＣL Legacy系列鞋款。圖／Reebok提供

Reebok重新演繹風靡70與80年代的經典跑鞋，並連結在地職人文化，請來服飾品牌創辦人、冠軍咖啡師以及插畫家演繹，傳遞「#寫下你的傳奇」概念，讓人耳目一新。日系跑鞋王者的ASICS則與潮牌Awake NY再度聯名，打造全新GEL-PRELEUS鞋款。

為了響應全球的「#WriteYourLegacy」計畫，台灣Reebok分別邀請了服飾品牌創辦人AKKO、冠軍咖啡師王策以及插畫家保羅先生來詮釋ＣL Legacy系列鞋款。這款鞋是結合了1979年Aztec與1983年Classic Leather經典跑鞋特色，並延續70年代的復古配色，加上異材質拼接鞋面。搭配側邊招牌Vector Logo，融合AZTEC鞋型、彈性鞋帶系統、外露式海綿鞋舌…等元素，另採用加厚EVA中底與鋸齒狀大底，兼備設計感和舒適性，為跑鞋注入潮流元素。提供包含橘綠、藍灰、灰粉、磚紅等4款配色，讓穿著者能有更多元的選擇。

繼2019年後，ASICS再度與潮牌Awake NY合作，利用GEL-PRELEUS鞋款為基礎，進行重新詮釋。圖／ASICS提供
繼2019年後，ASICS再度與潮牌Awake NY合作，利用GEL-PRELEUS鞋款為基礎，進行重新詮釋。圖／ASICS提供

繼2019年後，ASICS再度與潮牌Awake NY合作，利用GEL-PRELEUS鞋款為基礎，進行重新詮釋。Awake NY延續先前聯名的GEL-KAYANO 5 360綠、灰主調設計，以設計師曾旅行過以及未來希望能前往的城市為靈感，將旅途中所見花豹身上美麗的花紋，化成灰色網面打造鞋身底層紋路，鞋頭則以銀色皮革做處理，融合異材質拼接和漸進式色調。帶有復古懷舊感的GEL-PRELEUS聯名鞋，拋開既定印象，以流線外型擄獲不少鞋迷的心。

Reebok邀請冠軍咖啡師王策演繹全新ＣL Legacy系列鞋款。圖／Reebok提供
Reebok邀請冠軍咖啡師王策演繹全新ＣL Legacy系列鞋款。圖／Reebok提供

Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供
Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供

Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供
Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供

ASICS x Awake NY GEL-PRELEUS鞋款4,580元。圖／ASICS提供
ASICS x Awake NY GEL-PRELEUS鞋款4,580元。圖／ASICS提供

Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供
Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供

Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供
Reebok CL Legacy系列鞋款2,650元。圖／Reebok提供

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