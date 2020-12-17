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cama café傳4店歇業！總部：商圈移轉 今年展店40家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
因應冬季與耶誕，也推新品搶市；品牌業績維持連15年成長。圖／cama café提供
因應冬季與耶誕，也推新品搶市；品牌業績維持連15年成長。圖／cama café提供

台灣咖啡商機大，這項黑金產值年約7百億，超商、量販、連鎖咖啡店競相搶市，網友透露，咖啡連鎖品牌cama café近期有4間店接連熄燈，許多忠實顧客相當不捨。對此，總部出面回應表示，這4店並非接連熄燈，而是全年度因應商圈移轉所做規畫；此外，今年也未受疫情影響，展店數是去年的三倍，增加約40個新店點，營業額也維持連續15年成長，達5%。

據網友透露，發現常去的cama café永春店關門了，感到不捨；此消息在網路發酵，有媒體調查，共有台北南港店、南港站前店、台北永春店及台北北醫店共4間店關門，並推估是受疫情影響所致。

cama café品牌公關經理黃逵玉表示，這4家店並非接連關門，而是年度總合，店型與開店地點會因商圈移轉而改變，目前cama café全台共135家店，全年4家的移動數並不算高。

黃逵玉指出，cama café除了在市區開立8坪街邊店的「經典門市」外，今年也推出「亮點門市」，約20坪大小，提供座位與簡餐，多半位於郊區或住宅區，讓時間較充裕的消費者，可以好好地享用一杯好咖啡。

此外，今年也開出陽明山「豆留森林」旗艦店，甜品選擇更多，業績表現亮眼，預計明年在台北市區將再開一家。

黃逵玉指出，明年展店計畫仍會持續進行，至於各類門市占比則無法預估，「會交由加盟主決定」。

cama café今年展店數達40家，創歷年之最。圖／cama café提供
cama café今年展店數達40家，創歷年之最。圖／cama café提供
今年新開「豆留森林」旗艦店，提供好空間與更多元餐飲選擇。圖／cama café提供
今年新開「豆留森林」旗艦店，提供好空間與更多元餐飲選擇。圖／cama café提供

咖啡 疫情

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