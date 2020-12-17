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Lady Gaga ig大秀炫紫新髮色！超閃TUDOR表成助攻

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Lady Gaga今日在instagram大秀TUDOR腕表，香檳金色表面一如日照、閃閃動人。圖 / 翻攝自ig、合成圖。
Lady Gaga今日在instagram大秀TUDOR腕表，香檳金色表面一如日照、閃閃動人。圖 / 翻攝自ig、合成圖。

一向前衛造型的女神卡卡（Lady Gaga）最近又有新動態，數日前她將髮色染成淺紫色、並大秀性感好身材。面對歐美即將來臨的聖誕節，她在instagram貼文中強調這個即將來臨的節日是如此重要，並以bekind、loveyourself為hashtag呼籲要善待自己散播正能量，但也要保持健康安全（staysafe）。

不同貼文中，她時而套用聖誕濾鏡強調髮質的重要，或身著家居服大秀好身材，而最新兩小時前的發帖，女神卡卡（Lady Gaga）則以帥氣皮夾克戴上帝舵（TUDOR）的帝舵碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表，背後更有超閃日照，展現巨星架勢。

Lady Gaga是在2017年加入帝舵（TUDOR），成為品牌代言人，2019年時還曾與TUDOR另一位超級巨星代言人大衛·貝克漢（David Beckham）一同對談，暢談帝舵的品牌宣言「天生敢為（Born to Dare）」，與兩人的行事作風如何呼應共鳴。當時兩人對談時，Lady Gaga手上配戴的正是今日貼文中的帝舵（TUDOR）碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表。

這枚腕表同時運用了黃金與鋼材，加上36毫米表面的香檳金色，成現當今流行的雙色（two-tone）設計，同時腕表再具備被收藏家趣稱為「斧頭針」的雪花式指針，像是Lady Gaga的前衛大膽行事、也像雪花片片，在金色的時光中，浪漫降臨。

前衛作風、才華洋溢的女神卡卡（Lady Gaga），在2017年成為帝舵（TUDOR）品牌代言人。圖 / TUDOR提供。
前衛作風、才華洋溢的女神卡卡（Lady Gaga），在2017年成為帝舵（TUDOR）品牌代言人。圖 / TUDOR提供。
TUDOR碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表，12萬9,000元。圖 / TUDOR提供。
TUDOR碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表，12萬9,000元。圖 / TUDOR提供。
Lady Gaga曾與David Beckham一同暢談帝舵的品牌宣言「天生敢為（Born to Dare）」精神。圖 / TUDOR提供。
Lady Gaga曾與David Beckham一同暢談帝舵的品牌宣言「天生敢為（Born to Dare）」精神。圖 / TUDOR提供。
一半精鋼、一半黃金的Black Bay S&G 36腕表，正與Lady Gaga的紫色髮色，一拍即合。圖 / 翻攝自ig。
一半精鋼、一半黃金的Black Bay S&G 36腕表，正與Lady Gaga的紫色髮色，一拍即合。圖 / 翻攝自ig。

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