Lady Gaga ig大秀炫紫新髮色！超閃TUDOR表成助攻

一向前衛造型的女神卡卡（Lady Gaga）最近又有新動態，數日前她將髮色染成淺紫色、並大秀性感好身材。面對歐美即將來臨的聖誕節，她在instagram貼文中強調這個即將來臨的節日是如此重要，並以bekind、loveyourself為hashtag呼籲要善待自己散播正能量，但也要保持健康安全（staysafe）。

不同貼文中，她時而套用聖誕濾鏡強調髮質的重要，或身著家居服大秀好身材，而最新兩小時前的發帖，女神卡卡（Lady Gaga）則以帥氣皮夾克戴上帝舵（TUDOR）的帝舵碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表，背後更有超閃日照，展現巨星架勢。

Lady Gaga是在2017年加入帝舵（TUDOR），成為品牌代言人，2019年時還曾與TUDOR另一位超級巨星代言人大衛·貝克漢（David Beckham）一同對談，暢談帝舵的品牌宣言「天生敢為（Born to Dare）」，與兩人的行事作風如何呼應共鳴。當時兩人對談時，Lady Gaga手上配戴的正是今日貼文中的帝舵（TUDOR）碧灣型36黃金鋼款Blackbay 36 S&G腕表。