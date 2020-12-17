主餐半價、點數加倍送！「金子半之助」首度插旗台南
南台灣的民眾準備開吃了！自日本來台已經5週年的天丼餐廳「金子半之助」，將於12月25日正式南下，於南紡購物中心A2開設南台灣首間門市，並且計畫明年初再插旗高雄。為慶祝新店開幕，將陸續推出「主餐半價」、「消費點數2倍送」等等不同優惠，增添民眾用餐樂趣。
以天婦羅丼飯最具代表性的金子半之助，在日本已經連續7屆榮獲日本全國丼金賞。2015年時，金子半之助首度登台，目前於台北、林口、台中等地均設有門市。除了招牌的天丼料理外，近年金子半之助也不斷結合話題性食材，針對台灣推出獨家新菜，例如與繼光香香雞聯名的「香香雞天丼」，或是與老乾杯合作的「日本和牛雙饗丼」。
本次金子半之助首度南下，於南紡購物中心A2開設門市，店內也會提供各款獨家品項。為慶祝新店開幕，12月25日至12月27日期間，每日午餐與晚餐前50名，可享主餐半價優惠，並於每日11:00及17:00發放號碼牌。12月25日至12月27日期間，凡穿著日本和服、浴衣來店用餐，則可享江戶前天丼半價優惠。12月25日至1月17日，消費點數2倍贈送，將可兌換指定餐點。除此之外，在12月25日至1月17日期間，全台門市消費滿額並加入新會員，即可現領9折券，當日即可使用。
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