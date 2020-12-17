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美食作家葉怡蘭包桶初體驗 選出「在地釀2019紅酒」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
彰化二林的蜜紅葡萄。圖／摘自PEKOE官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
彰化二林的蜜紅葡萄。圖／摘自PEKOE官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由美食作家葉怡蘭所主理的PEKOE食品雜貨鋪，日前推出「PEKOE餐桌酒」系列的第一個酒款——「台灣在地釀2019紅酒」。這同時也是葉怡蘭人生中的第一次包桶，她笑著說：「沒想到我第一次包桶並不是威士忌，而是來自威石東的台灣葡萄酒。」

葉怡蘭的包桶初體驗從「餐桌酒」出發，她從威石東現有窖藏的8個酒桶中，經過反覆試飲，終於選出一桶她心目中風味精緻優雅又平衡，能夠與多樣料理水乳交融，最適合擺上餐桌的佳釀。

這款「台灣在地釀2019紅酒」，除了使用來自彰化二林45年老藤栽種的黑后葡萄（Black Queen）外，還別開生面使用了彰化二林的蜜紅（Honey Red）、與彰化大村的巨峰（Kyoho）兩種鮮食葡萄釀製。在巨峰、蜜紅兩款鮮食葡萄加入後，將黑后釀酒葡萄原本的深沉厚實，轉化為明媚輕盈，兩相激盪之下交揉出活潑明亮，能夠映襯各式菜餚的鮮醇甘美韻致。

釀造上，首先於夜間手工採摘葡萄後，篩選出飽滿、無病害的優質葡萄，手工去梗破皮後，分別於不銹鋼桶進行兩周26°C發酵，以氣囊式壓榨機輕柔壓榨成汁後，再熟成數月並勾兌調配，最終放置於12年的法國橡木桶，靜置熟成8個月，再過濾裝瓶而成，這也是威石東首批桶陳紅酒。

它的色澤呈現閃耀動人的紅寶石色，洋溢覆盆子、櫻桃、蔓越莓、李子、紅葡萄等新鮮紅色水果香氣，以及紫羅蘭、玫瑰等花香與微微香料、草本與幽幽森林氣，口感既清新又雍容優雅、細緻滑膩如絲，非常耐飲。

葉怡蘭認為，「台灣在地釀2019紅酒」的佐餐寬廣度極高，跟蔬菜、肉禽與口味較清爽的魚類等食材都能搭配，特別是跟囊括各種作法如涼拌、蒸煮、煎炒、燉滷、燻烤之台式料理，更能完美交融，綻放豐富的味香與餘韻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家常什錦炒米粉，搭配「台灣在地釀2019紅酒」，就是美好的一餐。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
家常什錦炒米粉，搭配「台灣在地釀2019紅酒」，就是美好的一餐。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
葉怡蘭以檸檬香菜紅椒粉烤馬頭魚，搭配「台灣在地釀2019紅酒」。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
葉怡蘭以檸檬香菜紅椒粉烤馬頭魚，搭配「台灣在地釀2019紅酒」。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
葉怡蘭親自挑選出的單桶。圖／摘自PEKOE官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
葉怡蘭親自挑選出的單桶。圖／摘自PEKOE官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紅酒 中風 葡萄酒

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