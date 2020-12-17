市面塑膠墊抽驗 三分之二塑化劑超標！綠委籲全面標示

民進黨立委林淑芬日前與民團揭露LG舒適毯疑似塑化劑含量超標，要求經濟部標準檢驗局全面調查。經標檢局抽樣調查後發現，30件樣品中，竟有三分之二的塑膠地墊的塑化劑含量超標，超標倍數在3倍至93倍之間。林淑芬呼籲，未來應該採更嚴格的檢驗標準。

林淑芬日前與看守台灣協會舉行「第一名的育嬰地板，塑化劑超標上百倍！幼兒安全誰來顧？」記者會，指出她接獲陳情，指LG舒適毯疑似含有超量塑化劑，即在8月中請標檢局對該品項進行檢驗。標檢局抽樣市面調查，並公布結果發現，30件樣品中，只有10件塑膠地墊合格，購買管道從實體特力屋到網路momo購物網等都有。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，此類塑化劑含量超標的塑膠地墊，由於塑化劑，不管是毒性較高的鄰苯二甲酸酯類，還是毒性稍低的己二酸酯類、對苯二甲酸酯類等，凝固點為零下負50度C左右，很容易在常溫常壓下，讓使用的小孩沾得滿手是塑化劑；而且房間若西曬，塑化劑也容易揮發出來。

他指出，10月召開記者會揭露LG舒適毯塑化劑含量超標近400倍後，商業司也於一個月後召開有關塑膠地磚商品標示的研商會議，會中對於要求塑膠地磚應標示明確塑膠材質，比如PVC地磚，應標示為PVC，不能只標示「塑膠」一事有共識，而環團代表則在會中要求應一併標示塑化劑種類，同時加註「勿讓小孩在上面爬行」、「接觸後請清洗身體相關部位」等警語。

謝和霖指出，對於環團所提的訴求，業者表示反對，認為LG舒適毯只是少數案例，但現在抽查後卻發現三分之二超標，他呼籲標檢局應儘速將其公告為應施檢驗商品，為人民把關，讓塑膠地磚的國家標準不再是自願性標準。

林淑芬強調，民眾對於所購買的物品，有知的權利，要求廠商明確標示商品材質與成分，是保障民眾知情權與選擇權，無關乎該商品使用風險高低，應一律適用到所有商品；且明確標示，也有利於商品放棄後分類回收再利用。她並強調，「國際間並無類似要求」，並不代表我國不能率先實施。

標檢局局長賴俊杰則表示，要強制列為應施檢驗項目，需要相關程序，明年7月1日之前可以完成。