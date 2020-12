法料Chef’s Table升二星 2021泰國米其林名單出爐

《曼谷、清邁、普吉與攀牙米其林指南2021》星級餐廳名單正式出爐,並同步公佈三個新獎項:「米其林綠星(MICHELIN Green Star)」、「米其林年輕主廚大獎(MICHELIN Guide Young Chef Award)」以及「米其林服務大獎(MICHELIN Guide Service Award)」。今年統計共有28家餐廳獲得星級肯定,其中一家餐廳晉升二星;兩家新入選、一家新晉升一星肯定。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示:「疫情的影響帶來了飲食產業的新常態,泰國許多大廚與餐廳更注重環境以及永續。我們很榮幸地新推出表彰在永續美食作法上模範先行者的『米其林綠星』、以及肯定在各自區塊貢獻與投入的『米其林年輕主廚大獎』以及『米其林服務大獎』。」

在6家三星餐廳當中,位於曼谷的法國料理餐廳「Chef’s Table」,由一星晉升二星。「Chef’s Table」的主廚來自法國羅亞爾河地區,供應現代法國料理。在空間的鋪陳方面也獨樹一格,將廚房設置在餐廳的最中央,憑著位於高樓層的優勢,可以俯瞰整個城市。評審員對「Chef’s Table」的評價是:「風味平衡絕妙,品味高超,使用一流食材。」

在22家二星餐廳中,有2家新入選,1家新晉升。提供來客世界級菜色的時尚法國料理餐廳「Blue by Alain Ducasse」,以及以及結合西方與亞洲料理,並透過現代與創新的菜色表現韓國藝術的創意料理餐廳「Cadence by Dan Bark」,同時新入選一星餐廳。壽司吧「Sushi Masato」以主廚餐桌的方式提供 「廚師發辦(お任せ,OMAKASE)」,優秀的廚師團隊從日本取得的最好食材製作料理。

位於普吉的一星餐廳「PRU」也獲頒「米其林綠星」。這個獎項是為了表彰餐廳領先採取永續之舉、並努力傳播其願景與理念的努力。「PRU」致力於提倡「吃好食、做好事」(Dine good, Do good)的理念,努力減少其碳足跡、化學製品的使用以及食物浪費等。餐廳也只使用泰國時令食材,包括延繩釣(line-caught)方式捕撈的海鮮,以及放牧的動物等。除此之外,餐廳的研究團隊甚至創建了保存在地農業生物多樣性的種子庫。

「Saawaan」的女性主廚Sujira “Aom” Pongmorn,則獲得米其林年輕主廚大獎肯定。

她先在曼谷文華東方酒店 the School of The Oriental Hotel Apprenticeship Program(OHAP)接受訓練與教育,後來米其林星級餐廳大廚 Juan Amador以及Thomas Keller等到酒店的Le Normandie餐廳客座時,她也獲得許多與這樣的米其林星級餐廳大廚共事的機會。之後她到曼谷的 Siam Kempinski Hotel 一星餐廳 Sra Bra by Kiin Kiin 工作,在那兒學得了分子料理的技術。2016 年,她與餐飲業者Frederic Meyer開設了Baan Phadthai,該餐廳從 2018 年開始就獲得必比登推介;Saawaan 則是她廚藝生涯的高峰,也是她個人對泰國料理致敬之作。

「米其林服務大獎」由新入選的二星餐廳「Chef’s Table」總經理Guillaume Barray獲得。

【二星餐廳6家】(1家新晉升)

.Chef's Table (新晉升)

.Le Normandie

.Mezzaluna

.R-Haan

.Sorn

.Sühring

【一星餐廳22家】(2家新入選、1家新晉升)

.80/20

.Blue by Alain Ducasse (新入選)

.Bo.Lan

.Cadence by Dan Bark(新入選)

.Canvas

.Chim by Siam Wisdom

.Elements

.Ginza Sushi Ichi

.J'aime by Jean-Michel Lorain

.Jay Fai

.Khao (Ekkamai)

.Le Du

.Methavalai Sorndaeng

.Nahm

.Paste

.Saawaan

.Saneh Jaan

.Savelberg

.Sra Bua by Kiin Kiin

.Suan Thip

.Sushi Masato(新晉升)

.Pru

【米其林綠星】