中華郵政首次與HELLO KITTY聯名 9款商品一次看

中華郵政首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作。中華郵政公司說，今天共推出九款「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

今天上午10時，中華郵政在台北北門郵局一樓挑高大廳舉辦「HELLO KITTY郵蒂幸福集郵商品發表會」。可愛的HELLO KITTY也驚喜現身，介紹新商品。隨後與會貴賓手寫HELLO KITTY傳情卡片，並邀請小小郵差上台，一起將希望與幸福投遞至郵筒，象徵郵蒂幸福。

中華郵政公司董事長吳宏謀說，KITTY很有魅力，說是天王巨星不為過，1974年被設計出來，是卡通人物，已經45歲了還是歷久不衰，最主要凱蒂貓跟時代進步，世人永不遺忘。

吳宏謀也感謝三麗鷗公司給由種全力支持，設計出九款相關商品，並於今天發表，相當適合過年到了送小禮物。他還說，自己是男生，發現KITTY沒有嘴巴，原來是因為要用心來關心全世界，讓大家永遠保持開心，是很可愛吉祥物，希望大家一直喜歡。

中華郵政說，「郵蒂幸福」系列商品，包含保溫瓶兩款、燜燒罐一款、帆布提袋兩款、造型卡片、造型貼、留言貼各兩款，及全套限量商品888組。數量有限，可於發售當日上午8時30分起至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

中華郵政說，幸福保溫瓶售價420元，有彈蓋、旋蓋兩款，以超萌KITTY郵差，搭配Q版郵筒、郵車、信封等小物點綴瓶身，設計俏皮可愛，就讓HELLO KITTY陪你遊山玩水，郵遞幸福印記；暖心燜燒罐600元，以頭戴郵差帽的可愛KITTY為設計元素，另附不鏽鋼湯匙與亮眼紅色專屬提袋等貼心巧思，便利與時尚隨身攜帶；優郵提袋125元，提供單圖及滿版兩款選擇，色彩繽紛KITTY與中華郵政Q版圖案，可愛亮眼；傳情卡片每組100元，集結經典元素，推出四款為一組的造型卡片，透過KITTY小郵差傳遞心情小語。

悠郵造型貼每個100元，含12款主題圖案共100枚；寄情留言貼每個100元，以航空信封為發想，採易於書寫的模造紙印製，便利且貼心的撕線設計，讓KITTY伴隨工作、上學等時光；全套限量商品每組2410元，含上述所有商品及幸福保溫瓶（限量款）各一款，另加贈郵蒂幸福提袋一只，限量888組，僅於發售當日上午9時，在商品發表會現場及集郵電子商城同步開賣，每人限購兩套。