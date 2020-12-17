宋慧喬愛牌助陣 用CHAUMET冠冕化身最華麗的派對女王！

如何在眾多歲末派對上展現最華麗的裝扮？由「喬妹」宋慧喬代言的尚美巴黎（CHAUMET）曾為法國皇室打造冠冕，今年歡慶品牌創立240週年，以精湛的工藝打造的皇室珠寶傳承至今，更在年終之際推出2款冠冕新作，輕盈並富有詩意的設計，反映了其穿越了幾個世紀的精湛技藝。

新款冠冕以及頭飾，重新詮釋了月桂葉的自然主義主題，設計充滿現代感的穿戴方式。月桂葉代表了阿波羅、象徵著勝利以及力量，被約瑟芬皇后珍視為不朽的象徵，並被拿破崙當作是力量和勝利的預言，用其打造出的月桂冠冕作為加冕，月桂元素也從此一直存在於品牌的創作中。全新頭飾設計以其圓滑的流線、輕盈的外觀可直接當作髮箍使用，搭配多種不同的髮型風格變化。