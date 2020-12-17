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宋慧喬愛牌助陣 用CHAUMET冠冕化身最華麗的派對女王！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋慧喬代言品牌CHAUMET推出以月桂葉為主要設計元素的冠冕與頭飾，為年終派對打扮增添奢華焦點。圖／CHAUMET提供
宋慧喬代言品牌CHAUMET推出以月桂葉為主要設計元素的冠冕與頭飾，為年終派對打扮增添奢華焦點。圖／CHAUMET提供

如何在眾多歲末派對上展現最華麗的裝扮？由「喬妹」宋慧喬代言的尚美巴黎（CHAUMET）曾為法國皇室打造冠冕，今年歡慶品牌創立240週年，以精湛的工藝打造的皇室珠寶傳承至今，更在年終之際推出2款冠冕新作，輕盈並富有詩意的設計，反映了其穿越了幾個世紀的精湛技藝。

新款冠冕以及頭飾，重新詮釋了月桂葉的自然主義主題，設計充滿現代感的穿戴方式。月桂葉代表了阿波羅、象徵著勝利以及力量，被約瑟芬皇后珍視為不朽的象徵，並被拿破崙當作是力量和勝利的預言，用其打造出的月桂冠冕作為加冕，月桂元素也從此一直存在於品牌的創作中。全新頭飾設計以其圓滑的流線、輕盈的外觀可直接當作髮箍使用，搭配多種不同的髮型風格變化。

另外一款具有律動性且不對稱的枝枒冠冕，則是透過品牌最著名的刀鋒工藝（fils couteau ）來表現，活潑、且隨意飄散在空中的動感寫意，捕捉到野性、精緻、又自然的感覺。為了向CHAUMET自然主義致敬，這件珠寶飾有的蜜蜂作品則同樣以世家的可轉換傳統工藝單獨作為胸針配戴，擴大了珠寶多元配戴的可能性，更是變化穿搭的絕妙幫手。

Laurier頭飾，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，200萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier頭飾，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，200萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier頭飾，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，200萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier頭飾，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，200萬元。圖／CHAUMET提供
Laurier可轉換式冠冕，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，蜜蜂可單獨拆下作為胸針配戴，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Laurier可轉換式冠冕，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，蜜蜂可單獨拆下作為胸針配戴，價格店洽。圖／CHAUMET提供

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