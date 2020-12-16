夫妻肺片、水煮魚！「小逸仙」插旗北車 1人也能吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
小逸仙以川菜為主軸，提供數十款的川味料理。記者陳睿中／攝影
小逸仙以川菜為主軸，提供數十款的川味料理。記者陳睿中／攝影

已經有31年歷史的「北平逸仙樓」，近期以開胃辣爽的「川菜」為主軸，於微風北車站二樓全新打造「小逸仙食堂」，提供香辣豆花牛、夫妻肺片、招牌酸菜魚等料理，還有可供個人獨享的單人套餐。為慶祝新店開幕，消費額即贈炸銀絲卷、百元折價券，還有機會抽中雙人套餐。

隸屬於寶得利集團旗下的北平逸仙樓，創立1989年，店內以烤鴨等北平料理為主。近年北平逸仙樓拓展年輕化的子品牌，推出「小逸仙燒肉鍋物」，主打麻辣鍋搭配燒肉料理。此次逸仙樓再度推出「小逸仙食堂」，菜系再改以主打川味料理，不僅讓「逸仙家族」增添新成員，也增添許多款北平逸仙樓也吃不到的料理。

小逸仙食堂位於微風台北車站2樓，設有56席座位，其中包含一間8人包廂。店家推薦的料理中，「香辣豆花牛」是以花椒、胡椒、辣椒等多種辛香料調味，並將牛肉以醃製、煸香、爆炒等手法料理，最後鋪於軟嫩的豆花之上，乃是台灣川菜餐廳較少見的菜色，每份388元。「招牌酸菜魚」則是選用多利魚片為主角，配上酸爽的湯汁上桌，並以爆香的辣椒做最後提味，每份668。其他如夫妻肺片、川味口水雞、紅油水煮魚等菜色，也都是店家推介名單，整體單盤多落於200～400元之間。另外亦有炸醬麵、蝦仁炒飯等主食。

除了單點制的菜色外，為考量台北車站人潮的用餐習慣，店內還設計適合1～4人不等的套餐。單人套餐可選擇開胃涼菜、主食、蔬菜與甜點，每套288或388元。

為慶祝新店開幕，即日起至12月31日期間，消費滿288元，即贈送「炸銀絲卷」1份；滿888元再贈百元折價券。另外即日起至12月28日，參與粉絲團活動，即有機會抽中價值988元的雙人套餐，共計贈出3組。至12月18日前，店內還有「酸辣土豆絲」的1元加購優惠活動。

【小逸仙食堂】

地址：台北市中正區北平西路3號2樓（微風台北車站）

電話：02-2382-2388

雙椒催淚蛋，218元。記者陳睿中／攝影
雙椒催淚蛋，218元。記者陳睿中／攝影
夫妻肺片，每份298元。記者陳睿中／攝影
夫妻肺片，每份298元。記者陳睿中／攝影
招牌酸菜魚，每份668元。記者陳睿中／攝影
招牌酸菜魚，每份668元。記者陳睿中／攝影
紅油水煮魚，每份388元。記者陳睿中／攝影
紅油水煮魚，每份388元。記者陳睿中／攝影
逸仙豚五花，每份308元。記者陳睿中／攝影
逸仙豚五花，每份308元。記者陳睿中／攝影
下方襯有豆花的「香辣豆花牛」，每份388元。記者陳睿中／攝影
下方襯有豆花的「香辣豆花牛」，每份388元。記者陳睿中／攝影

套餐 菜色 台北車站

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