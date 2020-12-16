直徑30公分！Mrs. Fields推出「巨人餅乾」可供20人吃

隨著聖誕節將至，來自美國的軟餅乾「Mrs. Fields」自即日起推出一系列應景的聖誕新品，其中包括5款直徑可達30公分的「巨人版軟餅乾」，一片就足以讓20人共享。另外還有耶誕限定的8款造型餅乾及2款造型布朗尼可供共度佳節。

創立於1977年的Mrs. Fields，目前在美國、加拿大、澳洲等33個國家均有門市，估計年銷量超過7,000萬片。今年9月，Mrs. Fields正式登台，於台北東區商圈開設首間門市，提供多款特色軟餅乾與飲品。

今年聖誕節，Mrs. Fields特別推出巨大化軟餅乾「Cookiecake」。相較於一般餅乾的直徑約9公分，Cookiecake的直徑為8、10、12吋等規格（各約20.3、25.4、30.5公分），宛若「巨人版軟餅乾」。Cookiecake使用牛奶巧克力餅乾為基底，配上牛奶巧克力粒、義大利糖霜，為整體口感增添層次，共計有耶誕口罩老公公、雪人、耶誕樹、耶誕樹圈、新年快樂等5種造型。其中10吋款可供12～15人食用，每片990元；12吋版則可供20人食用，每片1,190元，均僅開放店面預訂。