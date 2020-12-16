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直徑30公分！Mrs. Fields推出「巨人餅乾」可供20人吃
隨著聖誕節將至，來自美國的軟餅乾「Mrs. Fields」自即日起推出一系列應景的聖誕新品，其中包括5款直徑可達30公分的「巨人版軟餅乾」，一片就足以讓20人共享。另外還有耶誕限定的8款造型餅乾及2款造型布朗尼可供共度佳節。
創立於1977年的Mrs. Fields，目前在美國、加拿大、澳洲等33個國家均有門市，估計年銷量超過7,000萬片。今年9月，Mrs. Fields正式登台，於台北東區商圈開設首間門市，提供多款特色軟餅乾與飲品。
今年聖誕節，Mrs. Fields特別推出巨大化軟餅乾「Cookiecake」。相較於一般餅乾的直徑約9公分，Cookiecake的直徑為8、10、12吋等規格（各約20.3、25.4、30.5公分），宛若「巨人版軟餅乾」。Cookiecake使用牛奶巧克力餅乾為基底，配上牛奶巧克力粒、義大利糖霜，為整體口感增添層次，共計有耶誕口罩老公公、雪人、耶誕樹、耶誕樹圈、新年快樂等5種造型。其中10吋款可供12～15人食用，每片990元；12吋版則可供20人食用，每片1,190元，均僅開放店面預訂。
除了巨人軟餅乾之外，Mrs. Fields應景推出8款耶誕造型餅乾，皆以奶油砂糖餅乾為基底，以義大利糖霜，透過手工繪製的方式，繪製出耶誕立體雪人、耶誕企鵝、耶誕襪等造型，每片售價均為90元。2款應景的布朗尼，則有耶誕樹布朗尼、禮物布朗尼等2種選擇，各為105、100元。除此之外，還有4種禮盒登場，其中「鐵定緣滿」禮盒換上口罩老公公＆雪人封套，只要將封套拆下，翻過來就會成為明信片；其餘的款式，也會隨盒附上聖誕小卡，，方便民眾在佳節時傳達心意。
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