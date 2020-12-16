聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國歐巴愛保養「難怪帥爆」！台灣男人快學3招也變身
還有不少臺灣男人，覺得保養、上妝是很娘的事情。但韓國男生不這樣認為，甚至覺得把肌膚照顧好，能為生活帶來力量跟能量。即便你有著強健體魄、大胸肌、六塊肌、人魚線，別人看到臉上乾紋或滿臉痘痘，也會頭也不回的走開。
對於韓國男生來說，「自體管理」是非常重要的一門學問，除了要有好的身材，肌膚保養也是不可或缺的。根據韓國市場調查分析，韓國男生花在保養的時間，也是其他國家男人的2倍之多，男生們管理好自己，才能吸引到好的對象。
基本上韓國男生基礎保養方式與大家相同，從最簡單的清潔到後續保養、乳液、面膜等，以下三種方式提供大家參考。
方法一：瞭解肌膚狀況
由於韓國氣候屬於乾燥，冬天時更是乾冷到肌膚會出現泛紅的狀況，肌膚就會出現敏感、長痘痘的現象，所以韓國男生每周都會去一次美容護膚中心、或皮膚科診所，調理肌膚跟了解自己的肌膚狀況，來更換適合自己當下肌膚狀況的保養品，這樣才不會真的浪費大錢買保養品「盲塗」。
方法二：乳液、乳霜不能少
每日因季節變換更換乳液、乳霜之外，出門在外必定會塗上防曬跟「素顏霜」來維持肌膚的零瑕疵感，也可以抵禦外在環境造成的肌膚傷害。
方法三：加強保濕
敷面膜對於保溼來說是最快速有效的方式。所以韓國男生有著各種不同功效的面膜，即使出去玩也不會忘記帶上。韓國男性對於肌膚的基礎保濕很重視，難怪韓國歐巴這麼吸引人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言