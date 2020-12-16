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韓國歐巴愛保養「難怪帥爆」！台灣男人快學3招也變身

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
韓國歐巴很在乎自己的肌膚狀態。圖／摘自IG
韓國歐巴很在乎自己的肌膚狀態。圖／摘自IG

還有不少臺灣男人，覺得保養、上妝是很娘的事情。但韓國男生不這樣認為，甚至覺得把肌膚照顧好，能為生活帶來力量跟能量。即便你有著強健體魄、大胸肌、六塊肌、人魚線，別人看到臉上乾紋或滿臉痘痘，也會頭也不回的走開。

對於韓國男生來說，「自體管理」是非常重要的一門學問，除了要有好的身材，肌膚保養也是不可或缺的。根據韓國市場調查分析，韓國男生花在保養的時間，也是其他國家男人的2倍之多，男生們管理好自己，才能吸引到好的對象。

基本上韓國男生基礎保養方式與大家相同，從最簡單的清潔到後續保養、乳液、面膜等，以下三種方式提供大家參考。

方法一：瞭解肌膚狀況

由於韓國氣候屬於乾燥，冬天時更是乾冷到肌膚會出現泛紅的狀況，肌膚就會出現敏感、長痘痘的現象，所以韓國男生每周都會去一次美容護膚中心、或皮膚科診所，調理肌膚跟了解自己的肌膚狀況，來更換適合自己當下肌膚狀況的保養品，這樣才不會真的浪費大錢買保養品「盲塗」。

方法二：乳液、乳霜不能少

每日因季節變換更換乳液、乳霜之外，出門在外必定會塗上防曬跟「素顏霜」來維持肌膚的零瑕疵感，也可以抵禦外在環境造成的肌膚傷害。

方法三：加強保濕

敷面膜對於保溼來說是最快速有效的方式。所以韓國男生有著各種不同功效的面膜，即使出去玩也不會忘記帶上。韓國男性對於肌膚的基礎保濕很重視，難怪韓國歐巴這麼吸引人。

找到肌膚狀況，了解肌膚才能對症下藥。圖／摘自pakutaso
找到肌膚狀況，了解肌膚才能對症下藥。圖／摘自pakutaso
男人要懂得保養自己。圖／摘自pakutaso
男人要懂得保養自己。圖／摘自pakutaso
韓國歐巴很在乎自己的肌膚狀態。圖／摘自IG
韓國歐巴很在乎自己的肌膚狀態。圖／摘自IG
韓國歐巴保養前，要先了解自己的膚質。圖／摘自IG
韓國歐巴保養前，要先了解自己的膚質。圖／摘自IG

韓國 面膜 防曬

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