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英國夏綠蒂小公主也愛 冬天就是忍不住想穿格紋衣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
英國劍橋公爵家的夏綠蒂公主(中)，穿上格紋洋裝出席倫敦西區的倫敦帕拉丁劇院活動，展現乖巧可愛的學院風。圖／摘自usmagazine.com
英國劍橋公爵家的夏綠蒂公主(中)，穿上格紋洋裝出席倫敦西區的倫敦帕拉丁劇院活動，展現乖巧可愛的學院風。圖／摘自usmagazine.com

冷冷的冬季總會讓人聯想起格紋元素，前幾天英國劍橋公爵家的夏綠蒂公主，也穿上童裝品牌Il Porticciolo格紋洋裝出席倫敦西區的倫敦帕拉丁劇院活動，展現乖巧可愛的學院風。

今年秋冬，agnès b.有多款格紋圖騰單品，搭配鮮紅色調，非常適合搭配派對造型。像是休閒西裝與裙裝，運用經典搖滾龐克元素蘇格蘭格紋，綴以黃、藍、墨綠線條，呈現節日熱鬧感。率性的紅黑交錯寬格紋，則是用襯衫式外套與束口褲配搭高領衫，演繹輕搖滾氣息。其他還有棋盤格紋、千鳥格紋、威爾斯格紋等圖紋樣式的大衣、長褲等等，色彩也從經典黑白、暖灰到淺褐色，更顯高雅雋永。

Tory Burch秋冬呼應節慶氛圍，則是以彩色花呢毛線和羔羊絨線錯落編織手法打造出小巧格紋，為Kira系列包款換上光用看得就能感受溫暖質感的冬裝。

格紋大衣選用羊絨毛呢面料於冬日散發暖意。格紋大衣，24,980元。圖／agnès b.提供
格紋大衣選用羊絨毛呢面料於冬日散發暖意。格紋大衣，24,980元。圖／agnès b.提供
蘇格蘭格紋為經典搖滾龐克元素_1
蘇格蘭格紋為經典搖滾龐克元素_1
格紋短裙，7,580元。圖／agnès b.提供
格紋短裙，7,580元。圖／agnès b.提供
彩色粗花軟呢Kira系列翻蓋肩背包，21,900元。圖／Tory Burch提供
彩色粗花軟呢Kira系列翻蓋肩背包，21,900元。圖／Tory Burch提供
率性的紅黑交錯寬格紋 在派對中綻放熱力。圖／agnès b.提供
率性的紅黑交錯寬格紋 在派對中綻放熱力。圖／agnès b.提供

倫敦 西裝

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