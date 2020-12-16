英國夏綠蒂小公主也愛 冬天就是忍不住想穿格紋衣！

冷冷的冬季總會讓人聯想起格紋元素，前幾天英國劍橋公爵家的夏綠蒂公主，也穿上童裝品牌Il Porticciolo格紋洋裝出席倫敦西區的倫敦帕拉丁劇院活動，展現乖巧可愛的學院風。

今年秋冬，agnès b.有多款格紋圖騰單品，搭配鮮紅色調，非常適合搭配派對造型。像是休閒西裝與裙裝，運用經典搖滾龐克元素蘇格蘭格紋，綴以黃、藍、墨綠線條，呈現節日熱鬧感。率性的紅黑交錯寬格紋，則是用襯衫式外套與束口褲配搭高領衫，演繹輕搖滾氣息。其他還有棋盤格紋、千鳥格紋、威爾斯格紋等圖紋樣式的大衣、長褲等等，色彩也從經典黑白、暖灰到淺褐色，更顯高雅雋永。