好色、好讀！RICHARD MILLE新款RM 65-01追針計時碼表

雖然已至年末，但頂級鐘表品牌RICHARD MILLE今日又有新作發表。全新RM 65-01是高複雜的運動風格腕表，並考量到各種日常生活環境配戴所設計。RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼表單研發便耗費五年時間，5赫茲、每小時36,000次的高振頻可變慣性擺輪，讓機芯的計時碼表功能，可精確至1/10秒，異常精密。

與Vaucher Manufacture Fleurier合作開發的一體化機芯，具備了六齒導柱輪結構和垂直耦合裝置，機芯將能從快速旋轉的發條盒中汲取動力，並可在約60小時的動力儲存期間，全程保持理想的動力傳輸，進而達成讓機芯精確、精密運行的目標；同時這枚機芯更具備一項特殊設計，由於傳統腕表依賴旋轉表冠、進而為機芯上鍊，但這只RM 65-01腕表則改採「按壓」方式，直觀而便利：只需在八點鐘方向按鈕按壓125次，即可為機芯上滿發條，隨時準備開啟下一次計時計算。

同時RICHARD MILLE再於表面視覺下心思，以五種顏色分別代表不同功能：代表時間的小時、分鐘、小秒針以黃色標示，日期則以綠色顯示；計時碼表的計時秒針和積分盤則和動感的橘色相連結，而為了區隔、追針則以藍色呈現。機芯最重要的動能則與紅色相關，提醒配戴者：該為機芯上鏈了！腕表將有Carbon TPT®碳纖維，以及紅金搭配Carbon TPT®碳纖維兩種質材組合，其中Carbon TPT®碳纖維版本的台幣參考價則為919萬元。