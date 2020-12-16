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學生6折！頂呱呱推學生套餐 摩斯「龍虎石斑堡」上桌
「頂呱呱」自12月18日起，限時推出「學生專案」，只要出示學生證，就可以6折的優惠，購買2款學生專屬套餐，品嚐阿勇雞塊、口袋披薩、原味雞腿等等不同的料理組合。另外「摩斯漢堡」自即日起也與永安漁會合作，推出全球首顆原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，為漢堡帶來不同的新風采。
本次頂呱呱推出的學生優惠活動，時間於12月18日至1月31日，為期共45天。只要憑學生證即可購買優惠套餐。「學生專案A餐」可享5塊阿勇雞塊、1塊口袋披薩、地瓜薯條（中）與35元飲品1杯，原價185元，優惠價109元。「學生專案B餐」則有經典原味雞塊200公克、原味雞腿1份、3塊阿勇雞塊、地瓜薯條（中）、35元飲品1杯，原價249元，優惠價149元，均約6折優惠。
摩斯漢堡則與高雄市政府海洋局、永安區漁會合作開發，將在地的龍虎石斑魚，結合摩斯米漢堡，隆重推出全球第一顆以原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」。此款漢堡先將龍虎斑魚片經簡單調味後裹粉油炸，再搭配金沙醬、四季豆與洋蔥片、紅橡木萵苣，品嚐時可吃得到龍虎斑細緻的魚肉口感，每份105元，採限店限量上市。
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