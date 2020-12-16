學生6折！頂呱呱推學生套餐 摩斯「龍虎石斑堡」上桌

「頂呱呱」自12月18日起，限時推出「學生專案」，只要出示學生證，就可以6折的優惠，購買2款學生專屬套餐，品嚐阿勇雞塊、口袋披薩、原味雞腿等等不同的料理組合。另外「摩斯漢堡」自即日起也與永安漁會合作，推出全球首顆原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，為漢堡帶來不同的新風采。

本次頂呱呱推出的學生優惠活動，時間於12月18日至1月31日，為期共45天。只要憑學生證即可購買優惠套餐。「學生專案A餐」可享5塊阿勇雞塊、1塊口袋披薩、地瓜薯條（中）與35元飲品1杯，原價185元，優惠價109元。「學生專案B餐」則有經典原味雞塊200公克、原味雞腿1份、3塊阿勇雞塊、地瓜薯條（中）、35元飲品1杯，原價249元，優惠價149元，均約6折優惠。