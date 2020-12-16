快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生6折！頂呱呱推學生套餐 摩斯「龍虎石斑堡」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出2組學生專屬套餐，可享6折優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出2組學生專屬套餐，可享6折優惠。圖／頂呱呱提供

「頂呱呱」自12月18日起，限時推出「學生專案」，只要出示學生證，就可以6折的優惠，購買2款學生專屬套餐，品嚐阿勇雞塊、口袋披薩、原味雞腿等等不同的料理組合。另外「摩斯漢堡」自即日起也與永安漁會合作，推出全球首顆原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，為漢堡帶來不同的新風采。

本次頂呱呱推出的學生優惠活動，時間於12月18日至1月31日，為期共45天。只要憑學生證即可購買優惠套餐。「學生專案A餐」可享5塊阿勇雞塊、1塊口袋披薩、地瓜薯條（中）與35元飲品1杯，原價185元，優惠價109元。「學生專案B餐」則有經典原味雞塊200公克、原味雞腿1份、3塊阿勇雞塊、地瓜薯條（中）、35元飲品1杯，原價249元，優惠價149元，均約6折優惠。

摩斯漢堡則與高雄市政府海洋局、永安區漁會合作開發，將在地的龍虎石斑魚，結合摩斯米漢堡，隆重推出全球第一顆以原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」。此款漢堡先將龍虎斑魚片經簡單調味後裹粉油炸，再搭配金沙醬、四季豆與洋蔥片、紅橡木萵苣，品嚐時可吃得到龍虎斑細緻的魚肉口感，每份105元，採限店限量上市。

摩斯漢堡自即日推出全球首顆原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，每份105元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡自即日推出全球首顆原塊切片的「龍虎石斑珍珠堡」，每份105元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 套餐 薯條

延伸閱讀

頂呱呱推2款學生套餐 出示學生證打6折

外帶中薯縮水變小薯？麥當勞員工說出魔鬼原因

高市與摩斯漢堡合推「龍虎石斑珍珠堡」 限量開賣

史無前例！中天主播報新聞竟嗑漢堡 網友看傻

相關新聞

學生6折！頂呱呱推學生套餐 摩斯「龍虎石斑堡」上桌

「頂呱呱」自12月18日起，限時推出「學生專案」，只要出示學生證，就可以6折的優惠，購買2款學生專屬套餐，品嚐阿勇雞塊、...

修杰楷穿醜毛衣過耶誕 先到FENDI Peekaboo Bar帥一波

近期FENDI正在台北微風信義店進行Peekaboo Bar的巡迴訂製服務，品牌好友修杰楷也親臨現場，演繹低調奢華的全新...

為iPhone 12換上派對新裝 BT21、alice + olivia聯名防護殼必入手

最新推出的iPhone 12系列，雖然外觀顏色超美，但相信大家還是超怕不小心手滑，入手後一定要立刻加上防護殼才安心，還能...

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

年底將近，許多飯店因應耶誕節、跨年及寒假推出相關優惠，其中，深受親子家庭喜愛的墾丁凱撒大飯店為了搶攻國旅出遊商機，本月凱...

台東鹿鳴溫泉酒店 推出耶誕節縣民優惠餐點

台東鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」從本月21日至30日推出縣民優惠專案，出示身分證V開頭或設籍台東，成人每人499元，4到...

小份量剛剛好！7-11御料小館推 「個人化杯裝冷凍食品」

單身、小家庭解決三餐總是令人頭痛，7-ELEVEN自有品牌「御料小館」即日起全新推出個人化杯裝冷凍食品，將原本的袋裝主食...

滿滿現刨松露！ICE MONSTER推「松露、甜柿刨冰」

台灣代表性冰品店「ICE MONSTER」，今年冬季與義大利甜點名廚Andrea Bonaffni攜手合作，以松露、甜柿...

AllSaints結合永續精神打造冬季新品 友善環境既潮又有型

在每一季推出新品時，融入永續精神，早就是時尚品牌必備的元素，因此英倫品牌AllSaints在冬季系列中，就加入了部分回收...

8千萬改裝！ 台北遠東Café自助餐廳強勢回歸

香格里拉台北遠東國際大飯店斥資8千萬、歷時3個多月改裝6樓的遠東Café自助餐廳，今日正式開幕，創新與亮點多，包括攜手名...

「市場女神」Melody 被繽紛的LONGCHAMP購物網袋擄獲

LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦了一場別開生面的2021春夏發表會，運用逛遊巴黎市集的概念來陳列新品，並且...

牛頓手稿藏「末世密碼」？蘇富比拍賣亞洲藏家買了

埃及法老王金字塔的度量衡裡，是否隱藏末世降臨日期的密碼？這並非好萊塢下一部賣座大片的劇情，而是被稱為現代科學之父的牛頓（...

讀懂RIMOWA百年經典魅力 首本品牌特刊問世揭露製作秘密

時髦旅人最愛的RIMOWA行李箱，在2020年的最後一個月與專門出版時尚與藝術設計的書籍的Rizzoli合作，推出首本品...

熱門新聞

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

疫情期間暫付款分期得加5％利息 醫砲轟健保：土匪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。