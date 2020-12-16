修杰楷穿醜毛衣過耶誕 先到FENDI Peekaboo Bar帥一波

近期FENDI正在台北微風信義店進行Peekaboo Bar的巡迴訂製服務，品牌好友修杰楷也親臨現場，演繹低調奢華的全新單品。對於即將到來的耶誕節，他與太太、孩子們都期待在家裡的耶誕樹掛上襪子，也會邀請朋友一起穿上醜毛衣，以感恩歡樂的心共度佳節。

在現場了解Peekaboo訂製服務時，修杰楷表示他個人很喜歡客製化服務，「因為這將會是獨一無二的單品，用顏色、小配件等等代表著個人的品味、特色及態度，透過客製化，商品變得有紀念價值，也可以變成傳家寶。」如果要挑禮物給賈靜雯，他會挑小包款，以跳色並增加層次感，並透露太太大人最喜歡的是綠色。