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修杰楷穿醜毛衣過耶誕 先到FENDI Peekaboo Bar帥一波

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
修杰楷在訂製專屬Peekaboo包款現場，並帥氣演繹時髦新品。圖／FENDI提供
修杰楷在訂製專屬Peekaboo包款現場，並帥氣演繹時髦新品。圖／FENDI提供

近期FENDI正在台北微風信義店進行Peekaboo Bar的巡迴訂製服務，品牌好友修杰楷也親臨現場，演繹低調奢華的全新單品。對於即將到來的耶誕節，他與太太、孩子們都期待在家裡的耶誕樹掛上襪子，也會邀請朋友一起穿上醜毛衣，以感恩歡樂的心共度佳節。

在現場了解Peekaboo訂製服務時，修杰楷表示他個人很喜歡客製化服務，「因為這將會是獨一無二的單品，用顏色、小配件等等代表著個人的品味、特色及態度，透過客製化，商品變得有紀念價值，也可以變成傳家寶。」如果要挑禮物給賈靜雯，他會挑小包款，以跳色並增加層次感，並透露太太大人最喜歡的是綠色。

FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後來到台灣，以Peekaboo Bar之名、特製長桌、吧台座椅的空間感，帶來如同咖啡吧般悠閒奢華的氛圍，可訂製的項目包括包身、提柄、背帶和緞面Defender保護套，包身有20多款材質可選，包括小牛皮、漆皮及珍稀皮革；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三款造型；此外，Defender保護套則是鮮豔大膽的色彩，表現Peekaboo的個性；而FENDI信義微風店更同時設置有趣味搶眼的Peekaboo Pop Studio訂製服務，可投擲骰子，用數字對應品牌預先設計好的款式。修杰楷除了體驗Peekaboo Bar與Pop Studio訂製服務，也搶先搭襯預計明年1月上市的硬箱款Baguette Trunk，展現時髦小包的俐落造型。

FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，20萬9,700元。圖／FENDI提供
修杰楷穿FENDI三色拼接西裝68,000元、羊毛衫28,700元，搭配Peekaboo中型手袋13萬元。圖／FENDI提供
修杰楷穿FENDI三色拼接西裝68,000元、羊毛衫28,700元，搭配Peekaboo中型手袋13萬元。圖／FENDI提供
Peekaboo Bar巡迴訂製服務即日起至12月25日在台北微風信義專門店登場。圖／FENDI提供
Peekaboo Bar巡迴訂製服務即日起至12月25日在台北微風信義專門店登場。圖／FENDI提供
FENDI Sushine Shopper綠色包款，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Sushine Shopper綠色包款，86,900元。圖／FENDI提供
Peekaboo Bar巡迴訂製服務即日起至12月25日在台北微風信義專門店登場。圖／FENDI提供
Peekaboo Bar巡迴訂製服務即日起至12月25日在台北微風信義專門店登場。圖／FENDI提供
修杰楷在訂製專屬Peekaboo包款現場，並帥氣演繹時髦新品。圖／FENDI提供
修杰楷在訂製專屬Peekaboo包款現場，並帥氣演繹時髦新品。圖／FENDI提供
FENDI信義微風店同時設置有趣味搶眼的Peekaboo Pop Studio訂製服務。圖／FENDI提供
FENDI信義微風店同時設置有趣味搶眼的Peekaboo Pop Studio訂製服務。圖／FENDI提供
修杰楷搶先搭襯FENDI的Baguette Trunk迷你款，10萬9,000元。圖／FENDI提供
修杰楷搶先搭襯FENDI的Baguette Trunk迷你款，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette Trunk迷你款，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Baguette Trunk迷你款，10萬9,000元。圖／FENDI提供
修杰楷推薦實用的棕色、灰色及綠色FENDI Sushine Shopper包款，各售86,900元。圖／FENDI提供
修杰楷推薦實用的棕色、灰色及綠色FENDI Sushine Shopper包款，各售86,900元。圖／FENDI提供
修杰楷穿FENDI三色拼接西裝68,000元、羊毛衫28,700元、羊毛西褲24,500元、皮革高筒休閒鞋37,500元，搭配Peekaboo中型手袋13萬元。圖／FENDI提供
修杰楷穿FENDI三色拼接西裝68,000元、羊毛衫28,700元、羊毛西褲24,500元、皮革高筒休閒鞋37,500元，搭配Peekaboo中型手袋13萬元。圖／FENDI提供

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