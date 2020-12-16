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修杰楷穿醜毛衣過耶誕 先到FENDI Peekaboo Bar帥一波
近期FENDI正在台北微風信義店進行Peekaboo Bar的巡迴訂製服務，品牌好友修杰楷也親臨現場，演繹低調奢華的全新單品。對於即將到來的耶誕節，他與太太、孩子們都期待在家裡的耶誕樹掛上襪子，也會邀請朋友一起穿上醜毛衣，以感恩歡樂的心共度佳節。
在現場了解Peekaboo訂製服務時，修杰楷表示他個人很喜歡客製化服務，「因為這將會是獨一無二的單品，用顏色、小配件等等代表著個人的品味、特色及態度，透過客製化，商品變得有紀念價值，也可以變成傳家寶。」如果要挑禮物給賈靜雯，他會挑小包款，以跳色並增加層次感，並透露太太大人最喜歡的是綠色。
FENDI Peekaboo Bar期間限定的訂製服務繼巡迴東京、莫斯科以及義大利各城市專門店後來到台灣，以Peekaboo Bar之名、特製長桌、吧台座椅的空間感，帶來如同咖啡吧般悠閒奢華的氛圍，可訂製的項目包括包身、提柄、背帶和緞面Defender保護套，包身有20多款材質可選，包括小牛皮、漆皮及珍稀皮革；Strap You背帶部分亦有單、雙色與彩色FF Logo刺繡等三款造型；此外，Defender保護套則是鮮豔大膽的色彩，表現Peekaboo的個性；而FENDI信義微風店更同時設置有趣味搶眼的Peekaboo Pop Studio訂製服務，可投擲骰子，用數字對應品牌預先設計好的款式。修杰楷除了體驗Peekaboo Bar與Pop Studio訂製服務，也搶先搭襯預計明年1月上市的硬箱款Baguette Trunk，展現時髦小包的俐落造型。
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